Mit Lendstar geht es als Teil der epay Familie weiter

Martinsried/ München (ots) - Nach dem Insolvenzantrag hat der Gründer gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter von anchor Rechtsanwälte, Herrn Dr. Robert Hänel, in den vergangenen Wochen an einer Lösung gearbeitet, um seine innovativen Finanz-Produkte weiterzuführen. Die Anstrengungen haben sich gelohnt, denn die Lendstar-Plattform wird mit dem langjährigen Kooperationspartner im Bereich Prepaidlösungen, epay, gemeinsam weiterbetrieben.

Für epay als internationalem Fullserviceanbieter von Gutscheinsystemen, Corporate Incentives sowie Zahlungsverkehrslösungen bietet das Start-up einen weiteren attraktiven Servicebaustein. "Lendstar ist Pionier im Bereich Mobile-Payment und sehr innovativ. Bereits von Anfang an haben uns nicht nur die technische Lösung, sondern auch der Gründer selbst stark beeindruckt," so Marc Ehler, Managing Director Europe epay. Beide Unternehmen sehen in dem Zusammenwirken aus technischer Innovation und Kreativität von Lendstar und dem Fullservice-Portfolio des BaFin-zugelassenen Zahlungsverkehrsdienstleisters epay viele Mehrwerte für Kunden auf beiden Seiten. "Die Zusammenarbeit mit einem Global Player wie epay wird es uns ermöglichen, unsere Dienstleistungen auf ein neues Niveau zu heben und international anzubieten - in Europa und darüber hinaus. Wir freuen uns darauf, den Markt für Mobile-Payment gemeinsam aktiv zu gestalten," so der Gründer Christopher Kampshoff, der zukünftig das epay Team verstärken wird.

Insolvenzverwalter Dr. Robert Hänel zeigt sich mit der Investorenlösung ebenfalls zufrieden: "Ich freue mich, dass es gelungen ist, das Potential von Lendstar zu erhalten und einen Investor zu finden, der der Plattform zudem neue Perspektiven ermöglicht."

Über Lendstar

Das Münchner Start-up Lendstar ist mit seiner Mobile-Payment-App führend in Deutschland. Mit der App können Nutzer Geld senden, teilen und leihen sowie ihr Girokonto direkt mit der App verbinden, um einfach, schnell und sicher Geld an Freunde und Familie zu überweisen. Mit der App, die mittlerweile mehr als 130.000 Mal heruntergeladen wurde, konnte das Team bereits zahlreiche Erfolge erzielen, u.a. den Gewinn des Best of Mobile Awards 2015 in der Kategorie Finanzen und die Wahl zur besten Finanz-App 2014 des Android-Magazins. Lendstar ist auf Deutsch und Englisch verfügbar für iOS und Android.

Über die Lendstar-Apps ist es außerdem möglich, Rechnungen diverser Online-Shops zu bezahlen sowie bequem und schnell das Guthaben von Prepaid-Handys aufzuladen. Auch Freunde und Bekannte, die noch keine der Lendstar-Apps nutzen, können sich mithilfe des versendeten PayLinks an Gruppen beteiligen und Geld senden.

Über epay

epay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH ist ein weltweit führender Full-Service-Anbieter für Zahlungsabwicklung und Prepaid-Lösungen und gehört zu Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT). Im Jahr 2017 wickelte das Unternehmen 1,2 Milliarden Transaktionen ab. epay wurde 1996 in Martinsried, Deutschland, gegründet und hat ein umfassendes Händlernetz mit 687.000 Point-of-Sale Terminals in 45 Ländern aufgebaut, um die größten Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. Dafür steht ein umfangreiches Portfolio aus Gutscheinkarten (Prepaid, Closed-Loop und GiftCards), Corporate Incentives sowie Zahlungsverkehrslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals, eCommerce, Mobile und Internet of Payment) für den Omni-Channel-Commerce zur Verfügung. Realisiert werden die Dienstleistungen über die firmeneigene Kassenintegrationssoftware. epay zählt derzeit zu den TOP 100 innovativsten deutschen Mittelständlern - eine Auszeichnung, die ihre Zukunftsfähigkeit widerspiegelt.

Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT) ist ein in Kansas ansässiges Unternehmen mit insgesamt 6.600 Mitarbeitern, das Kunden in rund 160 Ländern bedient. Mit einem bereinigten Gewinn von USD 4,58 pro Aktie im Jahr 2017 erzielte Euronet ein Wachstum von 14 Prozent gegenüber 2016 und verzeichnet seit fünf Jahren in Folge kontinuierlich zweistellige Wachstumsraten.

Über Rechtsanwalt Dr. Robert Hänel | anchor Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Robert Hänel ist Partner der Kanzlei anchor Rechtsanwälte, die auf Insolvenzverwaltung und insolvenzrechtliche Beratung spezialisiert ist. Die bundesweit tätige Kanzlei anchor Rechtsanwälte und die Unternehmensberatung anchor Management sind mit insgesamt 15 Partnern und 120 Mitarbeitern an 11 Standorten in Augsburg, Braunschweig, Düsseldorf, Hannover, Hildesheim, Köln, Mannheim, München, Weilheim, Stuttgart und Ulm vertreten. Rechtsanwälte von anchor werden aufgrund ihrer Expertise deutschlandweit regelmäßig als Insolvenzverwalter, Sachwalter oder als Sanierungsgeschäftsführer in Insolvenz-, Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren vorgeschlagen und bestellt. Die Kanzlei hat in der Vergangenheit zahlreiche größere Unternehmen in der Insolvenz begleitet und saniert. Mehr Informationen unter: www.anchor.eu

