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GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance feiert zehnjähriges Jubiläum und eine erfolgreiche Bilanz: fast 67 Millionen Euro für den deutschen Spitzensport

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München (ots)

Fast 67 Millionen Euro hat die GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit Mitte 2016 zur Förderung des deutschen Spitzensports zur Verfügung gestellt. Nunmehr feiert dieses Erfolgsmodell seinen zehnten Geburtstag.

"Mit der Sieger-Chance unterstützen wir den deutschen Spitzensport und damit deutsche Spitzenathletinnen und Spitzenathleten seit nunmehr zehn Jahren als zuverlässiger Partner im Wettbewerb um Titel und Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften", sagt Dr. Carolin Kerschbaumer, die GlücksSpirale-Vorsitzende im Deutschen Lotto- und Totoblock und Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. "Die Sportlerinnen und Sportler profitieren von den Zweckerträgen der Lotterie über die Landessportverbände, die Sportfachverbände sowie die Deutsche Sporthilfe. Die Mittel ermöglichen bessere Trainingsvoraussetzungen in den Leistungszentren, spezielle Projekte der Sportverbände in den Ländern sowie gezielte monatliche Förderung der Spitzen-athleten, um diesen Freiraum für intensives Training zu verschaffen", erläutert Dr. Carolin Kerschbaumer.

Die Sieger-Chance wurde eingeführt, um Spitzen-, Nachwuchs- und Projektförderung finanzieren zu können. Dazu gehören etwa technische Weiterentwicklungen des Materials oder Trainingslager bei optimalen Bedingungen. Von den Mitteln der Sieger-Chance konnte der DOSB bei Olympischen Spielen zudem Trainingsstätten wie Krafträume einrichten und damit deutsche Spitzensportler gezielt bei der Wettkampfvorbereitung unterstützen.

Die Sieger-Chance wird aktuell in zwölf Bundesländern angeboten. Seit 2016 in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland. Seit 2019 ist die Sieger-Chance auch in Hessen spielbar, seit 2020 bereichert sie in Brandenburg und Thüringen das Spielangebot, seit 2021 wird sie auch in Hamburg angeboten.

Nicht nur für den Spitzensport, auch für die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer ist die Sieger-Chance ein Erfolg: Für einen zusätzlichen Einsatz von drei Euro haben GlücksSpirale-Spielteilnehmerinnen und -Spielteilnehmer bei der Sieger-Chance attraktive Gewinne erzielt:

- 14 Gewinne in Höhe von einer Million Euro

- 74 Gewinne in Höhe von 5.000 EUR monatlich, zehn Jahre lang

- 1184 Gewinne in Höhe von 10.000 Euro

Vor der Gewinnplanänderung 2018 wurden fünf Gewinne in Höhe von 3.000 Euro monatlich, ein Leben lang, ausbezahlt.

Die enge Verbundenheit der Sieger-Chance zum deutschen Spitzensport wird jedes Jahr im Rahmen der Gala "Sportler des Jahres" besonders deutlich. Bei dieser Veranstaltung prämiert die Sieger-Chance den "Newcomer des Jahres". Dieser Preis ist mit je 10.000 Euro für den Newcomer und dessen Verein dotiert.

Viele der damit ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträger holten sich auf internationalem Parkett in den darauffolgenden Jahren Titel und Medaillen:

2025 - Andor Rik Schumann (Leichtathletik): Sieger im Finale des European Youth Olympic Festivals 2025, dem Saisonhöhepunkt der europäischen U18-Athleten, über 800 Meter

2024 - Klara Bleyer (Synchronschwimmen): Europameisterin 2025

2023 - Leo Neugebauer (Zehnkampf): Weltmeister 2025 und Silbermedaillengewinner bei Olympia 2024

2022 - Hannah Meul (Sportklettern): Vize-Europameisterin 2022 im Bouldern

2021 - Annett Kaufmann (Tischtennis): dreifache Europameisterin im Teamwettbewerb

2020 - Lea-Sophie Friedrich (Bahnrad): Silber- und Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia 2024, Olympia-Silber im Teamsprint 2021, mehrfache Welt- und Eu-ropameisterin

2019 - Oliver Zeidler (Rudern) Olympiasieger 2024 im Einer; 2019, 2022 und 2023 Weltmeister im Einer, 2019, 2021 und 2024 Europameister im Einer

2018 - Vinzenz Geiger (Nordische Kombination): Olympiasieger 2018 im Teamwettbewerb. Olympiasieger 2022 in der Einzelwertung, Olympiasieger 2025 in der Staffel, Gesamtweltcupsieger 2024/25

2017 - Jacqueline Pfeifer (Skeleton): dreifache Weltmeisterin, Europameisterin. Silbermedaillengewinnerin bei Olympia 2018, zweifache Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia 2026

Beispiele für geförderte Projekte:

Torsystem für die deutsche Kanu-Nationalmannschaft

Der Trainingskanal am Lech in Augsburg stellt ideale Trainingsbedingungen für die deutsche Kanu-Nationalmannschaft dar. Um fit für die neue olympische Disziplin Kajak-Cross zu werden, mussten spezielle Torsysteme angeschafft werden. Zweckerträge aus der Sieger-Chance wurden hierfür eingesetzt.

Weltcup-Griffe für das deutsche Boulder-Nationalteam

Jedes Jahr kommen im Boulder-Weltcup neue Griffe zum Einsatz - mit neuen Formen, besonderer Haptik und spezieller Beschaffenheit. Boulder-Profis lernen die Einsatzweisen nur durch beständiges Training kennen. Die kostspielige Neu-anschaffung der Griffe für die Saison 2022 ist durch die Unterstützung des DOSB aus den Erträgen der Sieger-Chance geglückt.

Fluor-Tracker für den Deutschen Skiverband und den Snowboard Verband Deutschland

2019 wurden fluorierte Wachse bei Ski- und Snowboardrennen verboten. Um den Athletinnen und Athleten regelkonformes Material zur Verfügung stellen zu können, wurden Messgeräte entwickelt, die eventuell in Produktionsketten eingesetztes Fluor nachweisen können. Die Entwicklung der Fluor-Tracker hat drei Jahre gedauert und konnte mit Mitteln der Sieger-Chance realisiert werden.

Schuhe von Skeletoni Jacqueline Pfeifer

Die Schuhe von Jacqueline Pfeifer haben 2018 maßgeblich dazu beigetragen, dass die deutsche Skeletoni unter ihrem Geburtsnamen Lölling die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewann. Die Spezialanfertigung wurde mit Mitteln der Sieger-Chance realisiert.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Eine Tabelle mit der Zusammenfassung wichtiger Eckpunkte der Sieger-Chance steht zum Herunterladen auf presseportal.de (https://www.presseportal.de/nr/132477) bereit.

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