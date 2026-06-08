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Hesse gewinnt bei GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang

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München (ots)

Der 06.06.2026 wird einem GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Kreis Bergstraße/Hessen immer in Erinnerung bleiben. Am letzten Samstag hat er monatliche Zahlungen von je 5.000 Euro bis ins Jahr 2036 gewonnen.

Gesichert hat er sich die attraktiven Eingänge auf dem Konto mit seinem Gewinn bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance. Der Spielauftrag wurde im Internet auf lotto-hessen.de für die Teilnahme an LOTTO 6aus49, SUPER 6, GlücksSpirale, an der Zusatzlotterie Sieger-Chance und für die Doppelte Sieben abgegeben. Die Laufzeit des Spielauftrags belief sich auf zwei Wochen.

Bei der Ziehung am 6. Juni stimmten die sechs Endziffern der Losnummer seines Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 254867 überein.

Der Gewinner kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000 Euro entscheiden.

Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Berlin und Bayern.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von

2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche

3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

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