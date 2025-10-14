ManpowerGroup Deutschland GmbH

ManpowerGroup Nachhaltigkeitsreport 2024-2025

Arbeiten, um die Welt zu verändern

ManpowerGroup unterstreicht Engagement für einen grünen Wandel, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht

Frankfurt am Main (ots)

Die ManpowerGroup hat ihren globalen Nachhaltigkeitsreport 2024-2025 "Working to Change the World" veröffentlicht. Der Jahresbericht dokumentiert die weltweiten Fortschritte des Unternehmens in den drei strategischen ESG-Säulen Planet, People & Prosperity sowie Principles of Governance. Darüber hinaus hebt er Fortschritte in den Bereichen Weiterbildungsinitiativen, verstärktes Engagement beim Kompetenzaufbau für den grünen Wandel sowie bei der Einführung erneuerbarer Energien und der Elektrifizierung der Flotte hervor.

"Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant - neue Technologien, der Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und die Anforderungen an neue Kompetenzen prägen den Alltag vieler Menschen und Unternehmen weltweit und auch in Deutschland. Genau da setzen wir an: Wir befähigen Menschen und Unternehmen, die Chancen der Transformation zu nutzen und gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten", sagt Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroup Deutschland. "Mit unserem diesjährigen Bericht zeigen wir, wie wir Beschäftigte gezielt auf die Anforderungen der grünen Wirtschaft vorbereiten, digitale Kompetenzen stärken und durch den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz den Zugang zu Chancen erweitern. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit aktiv mitzugestalten und dass Fortschritt und Wandel allen zugutekommen."

2024-2025 Working to Change the World Highlights

Planet - Klimaschutz und nachhaltige Mobilität

Die ManpowerGroup hat ihre direkten Emissionen (Scope 1 & 2) seit 2019 um 32 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent reduziert.

Der Anteil erneuerbarer Energien stieg 2024 um 18 Prozent. Die beiden größten Märkte der ManpowerGroup, Frankreich und die USA, haben zusammen fast 13.000 MWh Strom aus erneuerbaren Energien bezogen.

Die globale E-Fahrzeugflotte wurde ausgebaut, während 200 Verbrenner entfernt wurden.

In Deutschland sank der Anteil der Auto-Pendlerinnen und -Pendler durch gezielte Maßnahmen um 9 Prozent, während die Nutzung der Bahn um 10 Prozent zunahm. Dies führte zu einer Reduktion der Pendel-Emissionen um 22 Prozent.

People & Prosperity - Menschen befähigen, Chancen schaffen

Über 301.000 Menschen weltweit haben an MyPath-Programmen der ManpowerGroup teilgenommen, die gezielt auf die Entwicklung von Zukunftskompetenzen und Karrierepfaden ausgerichtet sind.

Die Experis Academy hat europaweit KI-Kompetenzen und "Business-Ready"-Trainings etabliert, 170.000 Personen geschult und Partnerschaften mit SAP und AWS ausgebaut.

Weltweit wurden inzwischen mehr als 60.000 Geflüchtete durch Mentoring, Upskilling und Jobvermittlung unterstützt - damit liegt das Unternehmen im Plan und das Ziel für Europa ist bereits zu 68 Prozent erreicht. Im letzten Jahr beschäftigte die ManpowerGroup Deutschland ca. 2.000 Geflüchtete aus den acht Bürgerkriegsländern sowie der Ukraine.

Das Programm "Working Mindset" zur Förderung von Wellbeing und mentaler Gesundheit wird 2025 auch in Deutschland ausgerollt.

Principles of Governance - Verantwortung und Transparenz

Die ManpowerGroup wurde zum 16. Mal in Folge von Ethisphere als eines der weltweit ethischsten Unternehmen ausgezeichnet.

Das Unternehmen erhielt auf globaler Ebene die EcoVadis-Goldmedaille - die ManpowerGroup ist damit unter den Top 5 Prozent aller bewerteten Unternehmen weltweit und deckt mit EcoVadis 25+ Länder ab.

Mit dem abgeschlossenen Double Materiality Assessment (DMA) erfüllt die ManpowerGroup die Anforderungen der EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Neue, umfassende AI-Governance-Richtlinien sorgen für einen verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unternehmen.

Auszeichnungen und Anerkennungen

TIME Magazine: World's Most Sustainable Companies 2024 & 2025

Forbes: America's Best Temp Staffing Firms 2025

Disability Equality Index: Best Place to Work (USA)

Zum vollständigen Report:

https://ots.de/xOwRXW

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup(TM).

