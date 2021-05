LOTTO Bayern

Sieger-Chance an Pfingsten genutzt: Eine Million Euro nach Hessen/ 5.000 Euro monatlich, 10 Jahre lang, in die Oberpfalz

München (ots)

An das vergangene Pfingstwochenende werden sich ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg und eine noch unbekannte Person aus dem Landkreis Tirschenreuth noch lange gerne erinnern.

Der LOTTO Hessen bekannte Mann erzielte bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance den Volltreffer in Höhe von exakt 1.000.000 Euro, weil sein Spielauftrag die am Samstag in München gezogene siebenstellige Gewinnzahl 2611397 aufweist. Den millionenschweren Tipp hatte der Gewinner im Internet per Mehrwochenschein abgegeben.

Mit ihrer Entscheidung, zusätzlich zur Soziallotterie GlücksSpirale an der Sieger-Chance teilzunehmen, machte sich eine Person aus der Oberpfalz für die nächsten zehn Jahre glücklich. So lange bekommt sie ab sofort Monat für Monat 5.000 Euro aufs Konto überwiesen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie ihren Gewinn bei LOTTO Bayern bis Ende 2024 geltend macht, da sie ihren Spielauftrag anonym abgegeben hatte. Entscheidend für den Gewinn der Sieger-Chance-Rente war die auf dem Spielauftrag verzeichnete sechsstellige Gewinnzahl 739740.

Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen nach Rheinland-Pfalz (2x) und einmal nach Bayern.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell