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KI-Dilemma im Recruiting: Wenn Künstliche Intelligenz echte Talente unsichtbar macht

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Düsseldorf (ots)

Während zwei Drittel der Jobsuchenden Künstliche Intelligenz zur Bewerbung nutzen, drohen Unternehmen den Blick für wirkliche Qualifikationen zu verlieren.

Bewerbungen sind heute schöner, fehlerfreier, strategisch optimiert und perfekt auf die Stelle zugeschnitten, aber oft weniger aussagekräftig. Genau das kann für Unternehmen zum Problem werden. Wenn Kandidatinnen und Kandidaten ihre Unterlagen mit generativer KI optimieren, steigt zwar die formale Qualität der Bewerbung - ihre Aussagekraft über Motivation, Arbeitsweise und tatsächliche Eignung wächst dadurch aber nicht automatisch mit.

Die aktuelle Talent Trends-Studie 2026 von Michael Page zeigt: 67 Prozent der deutschen Jobsuchenden nutzen generative KI, um ihre Lebensläufe zu optimieren, Anschreiben zu perfektionieren und sich selbst auf dem Papier besser darzustellen. Gleichzeitig setzen auch Unternehmen KI im Recruiting ein - etwa, um Bewerbungen schneller zu sichten, Stellenanzeigen zu erstellen oder Kandidatenprofile zu vergleichen.

Die KI-Schraube: Wenn beide Seiten das gleiche Spiel spielen

Auf Unternehmensseite wird KI vor allem als Effizienzhebel wahrgenommen. Laut Studie nutzen 55 Prozent der deutschen Arbeitgeber KI im Recruiting. Unter den Unternehmen, die KI bereits einsetzen, berichten 79 Prozent von positiven Effekten bei der Erstellung und Verbesserung von Stellenanzeigen. 58 Prozent sehen Vorteile dabei, Lebensläufe von Bewerberinnen und Bewerbern zu prüfen oder zu bewerten. Das kann Auswahlprozesse beschleunigen und strukturieren. Zugleich werden klassische Bewerbungsunterlagen schwerer einzuordnen: Sie zeigen weiterhin berufliche Stationen und formale Qualifikationen, sagen aber weniger darüber aus, wie eigenständig, reflektiert oder passend sich eine Person tatsächlich präsentiert.

"Wir erleben gerade eine neue Dynamik im Recruiting", sagt Michael Baier, Geschäftsführer von Michael Page in Deutschland. "Wenn Bewerbende KI nutzen, um ihre Unterlagen zu perfektionieren, und Unternehmen KI einsetzen, um genau diese Unterlagen zu bewerten, entsteht ein Prozess, der sehr effizient wirkt, aber nicht automatisch zum Ziel führt. Die zentrale Frage ist wer steht wirklich hinter dieser Bewerbung und wie können Unternehmen das sicher erkennen."

Die unbequeme Wahrheit: Unternehmen laufen Gefahr, Talente zu übersehen

Die Studie zeigt zudem, dass Unternehmen diese Entwicklung bislang unterschiedlich gut einschätzen können. 57 Prozent der befragten Arbeitgeber geben an, den Einsatz von KI in Bewerbungen erkennen zu können. Rund ein Drittel sagt zugleich, dies nicht sicher beurteilen zu können. Problematisch ist damit nicht die KI-Nutzung an sich, sondern die Frage, wie Unternehmen KI-optimierte Unterlagen einordnen.

"Die größte Herausforderung ist nicht, dass Bewerber KI nutzen, sondern dass dadurch Individualität verloren gehen kann. Die persönliche Handschrift, die Idee hinter einem Anschreiben oder die Art, das eigene Berufsleben zu erzählen, wird geglättet. Am Ende klingen viele Bewerbungen professionell, aber auch erstaunlich ähnlich. Gerade deshalb müssen Unternehmen stärker hinter die Unterlagen schauen und den Menschen dahinter kennenlernen."

Unternehmen brauchen klarere Standards für KI im Bewerbungsprozess

Dass Unternehmen KI-Nutzung nicht grundsätzlich kritisch sehen, zeigt auch der Blick in den Arbeitsalltag: 72 Prozent der deutschen Unternehmen empfehlen ihren Mitarbeitenden aktiv den Einsatz von KI, 73 Prozent bieten Trainings für generative KI an. KI-Kompetenz wird damit selbst zu einer relevanten Fähigkeit.

"KI-Nutzung sollte kein Ausschlusskriterium sein", so Baier. "Aber sie ist ein Anlass, genauer hinzuschauen. Unternehmen müssen zwischen professioneller Darstellung und tatsächlicher Kompetenz unterscheiden können. In einem zunehmend KI-gestützten Bewerbungsmarkt wird genau das zum Wettbewerbsvorteil."

Recruiting muss über perfekte Unterlagen hinausdenken

KI wird aus Bewerbungen und Recruiting nicht wieder verschwinden. Bereits 63 Prozent der Befragten nutzen generative KI in ihrer täglichen Arbeit, mehr als im europäischen Durchschnitt von 60 Prozent. Für Unternehmen geht es daher nicht um ein Verbot, sondern um bessere Auswahlverfahren: Wer Kompetenzen, Motivation und Passung, etwa durch strukturierte Interviews, Arbeitsproben oder realistische Aufgaben, prüft, kann Talente auch dann erkennen, wenn Bewerbungen auf den ersten Blick immer ähnlicher wirken.

Über die Studie:

Die Talent Trends werden im Auftrag von Michael Page erhoben und zählen zu den größten jährlichen Studien zu Arbeitsmarkt, Karriere und Recruiting. Für die Talent Trends-Studie 2026 wurden weltweit über 60.000 Fach- und Führungskräfte befragt, darunter rund 23.000 Teilnehmende in Europa und rund 3.000 in Deutschland.

Über Michael Page:

Michael Page ist eine global agierende Personalberatungsgruppe in 34 Ländern mit mehr als 6.800 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen wurde 1976 in London gegründet und ist an der Londoner Börse gelistet (PAGE).

Michael Page bietet spezialisierte Expertise in den Bereichen Executive Search, Professional Recruitment, qualifizierte Zeitarbeit und Projektgeschäft. Wir beraten, unterstützen und vermitteln qualifizierte Fach- und Führungskräfte über verschiedenste Funktionen, Branchen und Karrierestufen hinweg.

In Deutschland ist Michael Page an sechs Standorten vertreten: Düsseldorf (Hauptsitz), Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg und Berlin.

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