GEG & Co.: Was Baufamilien jetzt wirklich wissen müssen

Schlüchtern

Neue Gesetze, neue Standards, neue Fragen: Wer heute ein Haus bauen will, steht nicht nur vor der Wahl zwischen Dachform und Grundriss, sondern auch vor einem Regelwerk aus Paragrafen, Richtlinien und Förderbedingungen. Begriffe wie GEG-Novelle wirken auf viele Baufamilien erstmal verwirrend. Living Haus bringt jetzt Licht ins Regeldickicht und sagt, worauf es wirklich ankommt.

Schlüchtern, 07.10.2025

Baufamilien müssen und sollen sich mit unterschiedlichen Regelungen auseinandersetzen, um energiesparend und vor allem gesetzeskonform zu bauen. Wir geben Orientierung und erklären, was für zukünftige Eigenheimbesitzer wirklich wichtig ist.

GEG-Novelle: Energiesparen wird Pflicht

GEG steht für Gebäudeenergiegesetz, welches im vergangenen Jahr nochmal verschärft worden ist. "Ab Januar 2024 muss grundsätzlich jede neu eingebaute Heizung 65 Prozent Erneuerbare Energie nutzen", so das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bedeutet: Baufamilien müssen auf Wärmepumpe und Co. setzen, um den Standard zu erfüllen.

Das GEG sieht des Weiteren vor, dass Neubauten mindestens dem Energieeffizienzhausstandard 55 entsprechen. Bedeutet: Häuser dürfen nur noch 55 % der Energie eines vergleichbaren Standardgebäudes verbrauchen - für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung.

Mit Living Haus bestens gerüstet

Mit dem I-KON-Konzept von Living Haus sind die Häuser darauf ausgerichtet, diese Standards nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Durchschnittlich 18 kWh/m2 im Jahr erzielt das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Komponenten:

Photovoltaikanlage

Batteriespeicher

Wärmepumpenheizung

Ideal gedämmte Gebäudehülle

Die intelligente Technik- und Dämm-Kombination sorgt dafür, dass das Eigenheim nicht nur besonders energieeffizient ist, sondern auch richtig angenehm zu bewohnen. Das bedeutet: Weniger Verbrauch, mehr Komfort und einen großen Beitrag zum Klimaschutz ohne Verzicht.

Mehr Klimaschutz, mehr Fördermöglichkeiten

Baufamilien bekommen durch die verschiedenen Gesetze nicht nur Pflichten, sondern auch Chancen. Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG), das Baufamilien bei Living Haus für Eigenheim bekommen können, garantiert nicht nur ein gutes Gewissen, sondern auch mehr Budget bei KfW-Förderungen. 220.000 bis 270.000 EUR an zinsvergünstigten Krediten bei der KfW sind mit der Förderung "Klimafreundlicher Neubau" möglich. Im Rahmen eben dieser Förderung wird zudem kompaktes Bauen gefördert, unter anderem das Effizienzhaus 55.

Living Haus hilft hier nicht nur bei der Beantragung, sondern zeigt auch: Wer nachhaltig baut, spart langfristig. Mehr Energieeffizienz bedeutet: weniger Nebenkosten, mehr Fördergelder. Und ein besseres Gefühl.

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Mehr Informationen: livinghaus.de

Original-Content von: Living Haus