Wahnsinnsrekord: 927 Millionen Musik-Streams an Heiligabend

Jedes Weihnachten häufen sich die Streaming-Rekorde. Das ist auch 2024 nicht anders. Wie die repräsentativen Daten von GfK Entertainment zeigen, wurden an Heiligabend 927 Millionen Musik-Streams in Deutschland getätigt. So hohe Zahlen gab es noch nie! Das sind noch einmal fast 100 Millionen Streams mehr als im Vorjahr (830 Millionen Abrufe). 2022 wurden 802 Millionen Streams gemessen.

Meistgestreamter Song innerhalb von 24 Stunden bleibt "All I Want For Christmas Is You". 6,57 Millionen Mal wurde das Weihnachtslied von Mariah Carey am 24.12.2024 angeklickt (2023: 6,09 Millionen). Dicht dahinter folgt "Last Christmas" von Wham!, der auf 6,54 Millionen Abrufe innerhalb eines Tages kommt (2023: 5,74 Millionen). Für beide Titel sind es neue Bestmarken.

