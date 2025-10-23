Roborock

Roborock ist bei der "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion von MediaMarkt dabei

Düsseldorf (ots)

Sauberkeit auf Knopfdruck und dabei noch richtig sparen: Roborock die weltweit führende Saugrobotermarke 2024*, nimmt zum zweiten Mal in diesem Jahr an der beliebten "Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion von MediaMarkt teil. Vom 23. bis zum 27. Oktober 2025 erhalten Kundinnen und Kunden 19 Prozent Rabatt auf zahlreiche leistungsstarke Modelle - darunter der neue Roborock Saros 10, der Roborock Qrevo Edge 5V1 oder der Roborock Qrevo Curv.

Ob blitzblankes Reinigungserlebnis oder grenzenlose Sauberkeit - Roborock bietet die ideale Lösung für alle, die ein sauberes Zuhause lieben, aber nur wenig Zeit oder Energie für ständiges Putzen aufbringen können. Dank modernster Technologien und einer herausragenden Reinigungsleistung wird der Alltag spürbar leichter und es bleibt mehr Freiraum für die wirklich wichtigen Dinge. Mehr Me Time. Mehr Family Time.

Mit dieser Aktion unterstreicht Roborock einmal mehr seine nutzerzentrierte Unternehmensphilosophie und seinen Fokus auf die Verbesserung der Lebensqualität seiner Kunden weltweit. Denn wer sich für Roborock entscheidet, wählt nicht nur smarte Technik, sondern auch echten Komfort im Alltag, bis in die letzte Ecke.

Die Angebote im Überblick (23. - 27. Oktober 2025 & nur solange der Vorrat reicht)

*Quelle: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, Q4 2024

