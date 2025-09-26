VinFast

VinFast's nächstes Kapitel: Europas grüne Transformation mit Bussen vorantreiben

Als VinFast seinen VF 8 auf die europäischen Straßen brachte, gefolgt vom kompakten VF 6, schien die Botschaft klar: Der vietnamesische Automobilhersteller war bereit, an der Seite der europäischen Verbraucher in die langwierige Transition des Kontinents hin zu nachhaltiger Mobilität zu treten.

Aber es stellte sich heraus, dass Autos nur der Anfang waren. Während Europa auf seine Klimaziele zusteuert, hat VinFast nun ein größeres, öffentlicheres Ziel ins Visier genommen: Elektrobusse.

Ein nächster Schritt

Für VinFast ist der Übergang von Autos zu Bussen keine Richtungsänderung, sondern eine Erweiterung der gleichen Vision. Indem das Unternehmen Elektrobusse in seine Produktpalette aufnimmt, positioniert sich VinFast als Anbieter umfassender Mobilität und kümmert sich nicht nur darum, wie sich Einzelpersonen fortbewegen, sondern auch darum, wie ganze Städte atmen, pendeln und leben.

Die Entscheidung spiegelt eine Realität wider, die Europa gut kennt: Der öffentliche Verkehr ist das pulsierende Herz des urbanen Lebens. Und da politische Entscheidungsträger schneller auf Null-Emissions-Ziele hinarbeiten, ist die Elektrifizierung von Bussen nicht mehr eine Frage von „ob", sondern „wann".

Lektionen aus der Heimat

Dies ist kein Neuland für VinFast. In Vietnam hat das Unternehmen vor vier Jahren seine erste emissionsfreie Buslinie gestartet.

Von der Produktion und den Betriebsabläufen bis hin zu Wartung und Service hat VinFast ein vertikal integriertes System aufgebaut, das nun in den größten Städten des Landes betrieben wird. Die Fabrik kann jährlich bis zu 2.000 Busse produzieren, wobei jede Phase den CE-Zertifizierungsstandards entspricht.

Zum 31. März 2025, nach nur vier Jahren offizieller Betriebszeit, haben die Elektrobusse von VinFast in Vietnam dazu beigetragen, 53.700 Tonnen CO₂-Emissionen zu reduzieren, was dem Pflanzen von 2,5 Millionen städtischen Bäumen entspricht.

Warum Europa, warum jetzt

Mit den Straßen Europas, die sich auf eine umfassende Umstellung vorbereiten, sieht das Unternehmen eine Chance, eine Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen urbanen Mobilität des Kontinents zu spielen. Diese Strategie wird im Mittelpunkt der Busworld Europe 2025 stehen, der wichtigsten Branchenmesse, die diesen Oktober in Brüssel stattfindet. Dort wird VinFast seine Busse EB 8 und EB 12 vorstellen, vollständig elektrische Modelle, die dafür entwickelt wurden, die strengsten EU-Standards zu erfüllen.

Der EB 12 hat bereits die UNECE- und CE-Zertifizierung erhalten. Mit Reichweiten von bis zu 400 Kilometern, angetrieben von LFP-Batterien führender Anbieter und ausgestattet mit Schnellladefähigkeit, sind die Busse für europäische Straßen und Fahrpläne gebaut. An Bord finden die Passagiere WLAN, USB-Ladeanschlüsse und fortschrittliche Luftfederungssysteme, die den Einstieg erleichtern. Die Fahrer werden durch eine Reihe intelligenter Assistenzsysteme unterstützt, von Blindspot-Warnungen bis hin zur Müdigkeitserkennung.

Eine nationale Marke mit globaler Reichweite

Außerhalb Vietnams wird VinFast und Vingroup oft als eine schnell aufsteigende Erfolgsgeschichte eines Unternehmens dargestellt. Aber innerhalb Vietnams hat diese Erzählung eine tiefere Bedeutung: Das Unternehmen wird als ein nationales Projekt mit globalen Ambitionen betrachtet. Von Anfang an war VinFast nie als bloßer Automobilhersteller gedacht. Es wurde als Symbol für den Ehrgeiz Vietnams konzipiert, unter den weltweit führenden, technologisch fortschrittlichen und einflussreichen Volkswirtschaften zu stehen.

Aus dieser Perspektive war der Eintritt in den europäischen Markt mit Autos nur die halbe Mission. Busse repräsentieren eine tiefere Verbundenheit mit der europäischen Identität.

Auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft

VinFast erwartet, dass seine Busse bis 2026 in Europa fahren werden. Während die VF 6 und VF 8 die Tür zu europäischen Haushalten geöffnet haben, könnten die EB 8 und EB 12 das Unternehmen ins Herz der europäischen Städte bringen.

Der Übergang von Pkw zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist VinFasts Weg zu sagen, dass die elektrische Transformation sowohl kollektiv als auch individuell sein muss. Und in Europa, wo der Weg zu Null-Emissionen durch belebte Boulevards und volle Bushaltestellen führt, setzt der vietnamesische Automobilhersteller darauf, dass sich sein nächstes Kapitel nicht hinter dem Steuer eines Autos, sondern entlang der Strecken entfaltet, die ganze Gemeinschaften verbinden.

