Neue Produzentin: Magdalena Prosteder wechselt zur Constantin Film

München (ots)

Magdalena Prosteder verstärkt das Team von Constantin Film: Ab dem 1. November 2025 kommt die erfahrene Filmemacherin als Produzentin zur Constantin Film.

Magdalena Prosteder: "Mit großartigen Filmemacher*innen wahrhaftige, zeitgemäße und emotionale Geschichten zu entwickeln ist meine absolute Leidenschaft. Ich danke Viola Jäger und Oliver Berben sehr für ihr Vertrauen und freue mich sehr darauf, mit dem großartigen Team der Constantin Film packende Filme zu produzieren, die das Publikum begeistern und zu neuen Denkweisen anregen."

Viola Jäger, Chief Content Officer der Constantin Film: "Magdalena hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass sie ein Gespür für tolle Kinofilme und starke Geschichten hat. Ich freue mich sehr, mit ihr gemeinsam Kinoprojekte zu realisieren, die im besten Sinne unterhalten."

Magdalena Prosteder wurde in München geboren und studierte nach ihrem Abitur Theater-Film und Medienwissenschaft mit Philosophie in Wien. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums absolvierte sie das deutsch-französische Atelier Ludwigsburg-Paris.

Ab 2009 war sie zunächst in der Stoffentwicklung für BojeBuck in Berlin tätig, ab 2011 dann als Producerin für die Neue Schönhauser Filmproduktion. In dieser Zeit entstanden die erfolgreichen Kinoproduktionen "Tom Sawyer" und "Die Abenteuer des Huck Finn" (Regie: Hermine Huntgeburth) und "Sein letztes Rennen" (Regie: Kilian Riedhof). 2014 wurde sie als Head of Local Theatrical Productions zur 21st Century Fox geholt. In dieser Zeit entstanden u.a. die erfolgreiche und preisgekrönte Rico-Oskar-Reihe sowie der Überraschungshit "Heilstätten" (Regie: Michael David Pate).

2019 kam sie als Director Development zu Warner Bros. und wurde bald zur VP & Head of Local Theatrical Productions. In dieser Zeit entstanden zahlreiche erfolgreiche und preisgekrönte Kinofilme, darunter "Rheingold" (Regie: Fatih Akin), "Einfach mal was Schönes" (Regie: Karoline Herfurth), "Eine Million Minuten" (Regie: Christopher Doll) und "Wunderschöner" (Regie: Karoline Herfurth), sowie "Wann wird es endlich wieder so, wie es war" (Regie: Sonja Heiss) und "Amrum" (Regie: Fatih Akin), der kürzlich in Cannes seine Premiere feierte. Zuletzt betreute Magdalena Prosteder "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" (Regie: Simon Verhoeven) und "No Hit Wonder" (Regie: Florian Dietrich), die demnächst ins Kino kommen.

