VinFast VF 6 ab sofort in Europa bestellbar

VF 6 in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden erhältlich.

Attraktive Serienausstattung mit Vielzahl an Fahrassistenten, 360-Grad-Kamera und Head-Up-Display.

Frontgetriebene Version mit einer 150 kW starken E-Maschine bietet Reichweite von bis zu 410 Kilometern nach WLTP.

Branchenführende Rundum-Garantie über sieben Jahre oder 160.000 Kilometer – die Garantie des LFP-Batteriepacks mit einer Kapazität von 59,6 Kilowattstunden ist nicht auf Laufkilometer beschränkt.

Offizieller Marktstart für den VinFast VF 6: Das dynamische eSUV im B-Segment ist ab sofort in Deutschland, aber auch Frankreich und den Niederlanden bestellbar. Mit seinem zweiten Elektroautomodell, das nun in der EU erhältlich ist, bekräftigt VinFast das Engagement den europäischen Kunden qualitativ hochwertige Produkte, attraktive Preise und einen starken Kundenservice anzubieten.

Der VinFast VF 6 wird in zwei Ausstattungslinien ausgeliefert: Eco und Plus. Die Eco-Linie startet in Deutschland zu Preisen ab 34.990 Euro, die gehobene Plus-Ausstattung beginnt ab 38.990 Euro. Zu den Modellen bietet VinFast eine branchenführende Rundum-Garantie über sieben Jahre oder 160.000 Kilometer. Hinzu kommt ein starkes Kundenserviceangebot durch VinFast Stores und zertifizierte Partnerbetriebe.

„Der VinFast VF 6 steht auf einer neuen und eigenen E-Auto-Plattform. Unsere Ingenieure konnten auf dieser Basis ein eSUV für das B-Segment entwickeln", sagt Le Thi Thuy Trang, CEO von VinFast Europe. Die Geschäftsführerin unterstreicht weiter: „Der VinFast VF 6 bietet die Funktionalität, Sicherheit und Technologieintegration, die normalerweise in oberen Fahrzeugklassen zu finden ist – und das in einem kompakten, preislich wettbewerbsfähigen Paket. Der VF 6 ist für ein äußerst wichtiges europäisches Segment optimiert. Während VinFast sein Versprechen erfüllt, ansprechende Elektrofahrzeuge nach Europa zu bringen, sind wir zuversichtlich, dass der VF 6 sowohl erfahrene E-Auto-Fahrer als auch Neueinsteiger für die Elektromobilität begeistern wird. Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts beim Übergang zur emissionsfreien Mobilität."

Der VF 6 wurde von Torino Design entworfen und verfügt über ein ausdrucksstarkes Erscheinungsbild. Das V-Logo an der Frontpartie ist durch LED beleuchtet und sorgt für ein klares Markenstatement. Die auf Effizienz optimierte Aerodynamik der schlanken Karosserie in Kombination mit den eleganten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen (serienmäßig bei der Plus-Ausstattung) hebt den VF 6 von anderen B-Segment-Fahrzeugen ab. Die aus Kunststoff geformten Radlauf- und Schwellerverbreiterungen bieten Schutz gerade im städtischen Verkehr.

Angetrieben wird der VinFast VF 6 durch eine 150 kW starke E-Maschine, die maximal 330 Newtonmeter Drehmoment entwickelt. Der VF 6 ist mit einem 59,6 kwh großen LFP-Akku ausgestattet: in der Eco-Ausstattung bietet diese bis zu 410 Kilometer Reichweite (WLTP), in der Plus-Version bis 379 Kilometer (WLTP). Per Schnellladen mit Gleichstrom kann das Batteriepack in 25 Minuten von zehn auf 70 Prozent der Kapazität geladen werden. VF 6-Fahrer haben Zugang zu mehr als 700.000 Ladepunkten in ganz Europa, ergänzend zu den bestehenden Ladeangeboten von VinFast daheim oder in den Stores.

Das Credo des VF 6 ist es, Stil und Benutzerfreundlichkeit zu vereinen. Das setzt sich auch im Innenraum fort, denn die kompakte Maße von 4,25 mal 1,8 Metern sorgen für eine geräumige Umgebung. Durchgehend werden robuste, nachhaltige Materialien verwendet, wobei besonderes Augenmerk auf wichtige Berührungspunkte und stark genutzte Bereiche gelegt wird. Ein 12,9-Zoll-High-Definition-Bildschirm – der größte in seinem Segment – ist auf den Fahrer ausgerichtet und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche. Die darunter positionierten Schalttasten ermöglichen eine einfache Gangwahl und Feststellbremsenbetätigung per Knopfdruck.

Der VF 6 verfügt über eine branchenführende Serienausstattung, darunter umfassende Fahrassistenz-Technologien mit autonomen Fahrfähigkeiten der Stufe 2, drahtloses Apple CarPlay und Android Auto, eine 360-Grad-Kamera und ein großes Panoramadach.

VinFast beschleunigt seine globale Expansion mit dem Ziel, Elektrofahrzeuge zugänglicher zu machen – insbesondere in Europa. Das Unternehmen betreibt derzeit 13 VinStores mit direktem Kundenkontakt und bietet mit dem VF 8 bereits ein eSUV-Modell im D-Segment an. Um das E-Auto-Erlebnis zu verbessern, hat VinFast mit führenden Anbietern für After-Sales-Services zusammengearbeitet. Neben dem VF 8 soll demnächst auch der dynamische VF 6 an europäische Kunden ausgeliefert werden.

Auch über Europa hinaus stärkt VinFast seine Präsenz und unterstreicht sein Engagement für die Förderung nachhaltiger Mobilität. Im Jahr 2023 expandierte das Unternehmen in vier neue Märkte: Indonesien, Philippinen, Indien und den Nahen Osten. VinFast hat mit der Auslieferung seiner gesamten Produktpalette begonnen, vom VF 3, einem kompakten Elektro-SUV, bis zum VF 9, einem geräumigen Full-Size-SUV. Ein wichtiger Meilenstein wurde im Oktober 2024 erreicht: VinFast wurde zur meistverkauften Automobilmarke in Vietnam, was eine solide Grundlage für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren legt.

Weitere Informationen unter https://vinfastauto.eu/de/vehicles/vf-6

Über VinFast VinFast – ein Mitglied der Vingroup – treibt die Bewegung der globalen Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voran. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt einen global skalierbaren, hochmodernen Automobilfertigungskomplex mit bis zu 90 Prozent Automatisierung in Hai Phong, Vietnam. VinFast ist der Mission einer nachhaltigen Zukunft für alle stark verpflichtet und entwickelt ständig Innovationen, um qualitativ hochwertige Produkte, fortschrittliche intelligente Dienste, nahtlose Kundenerlebnisse und Preisstrategien für alle anzubieten und globale Kunden zu inspirieren, gemeinsam eine Zukunft der intelligenten und nachhaltigen Mobilität zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter: https://vinfastauto.eu/.

