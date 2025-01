Deutsche Bank Stiftung

Ausschreibung Stipendien Akademie Musiktheater heute 2025-2027

Leadership-Programm für junge Musiktheaterschaffende

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die Deutsche Bank Stiftung vergibt 2025 wieder 15 Stipendien für die Akademie Musiktheater heute. Gesucht werden junge Talente aus den Bereichen Bühnen- und Kostümbild, Dirigieren, Dramaturgie, Komposition, Kulturmanagement, Libretto/Text und Regie, die neugierig auf neue Arbeitsmethoden und offen für kollektive Arbeitsprozesse sind um innovatives Musiktheater mitzugestalten.

Die Akademie Musiktheater heute ermöglicht ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten im zweijährigen Leadership-Programm den Zugang zu renommierten Opernhäusern, Festivals, ausgewählten Inszenierungen und Hintergrundgesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und Leitungsteams. Im Fokus des Programms stehen Dialog und interdisziplinäres Verständnis in der Auseinandersetzung mit der Vielfalt der zeitgenössischen Musiktheaterszene. Den Abschluss des Stipendiums bildet die kollektive Entwicklung von Musiktheaterminiaturen. Kooperationspartner für das Abschlussprojekt sind das Ensemble Modern und die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt.

Die Akademie Musiktheater heute schließt eine Lücke in der Nachwuchsförderung im Musiktheaterbereich. Sie ist seit vielen Jahren ein etabliertes Netzwerk und feste Größe in der zeitgenössischen Musiktheaterszene. Viele Ehemalige sind mittlerweile in leitenden Positionen an internationalen Opernhäusern und Festivals oder erfolgreich als Freischaffende tätig.

Die Ausschreibung richtet sich an Studierende und junge Berufstätige, sowie Quereinsteigende anderer Studienrichtungen beziehungsweise anderer Ausbildungen mit einschlägigen Praktika oder Berufserfahrung in den oben genannten Sparten. Bewerbungsfrist für das Stipendium 2025-2027 ist der 01. Mai 2025.

Die Auswahl erfolgt durch eine Fachjury. Die Jury für den Jahrgang 2025-2027 wird nach dem Auswahlverfahren im Oktober 2025 bekannt gegeben. Ein Rechtsanspruch auf die Vergabe eines Stipendiums besteht nicht.

Während des zweijährigen Stipendienprogramms müssen die Teilnehmenden Europa als Arbeits- und Lebensmittelpunkt haben. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache werden vorausgesetzt. Die Altersgrenze liegt bei 32 Jahren (Jahrgang 1993), Ausnahmeregeln gibt es u. a. für Elternzeit oder ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Mehr Informationen zur Bewerbung finden Sie hier: https://www.akademie-musiktheater-heute.de/bewerbung

Original-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuell