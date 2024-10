Deutsche Bank Stiftung

Schere Herz Papier

Drei künstlerische Positionen zu gesellschaftspolitischen Themen

Frankfurt am Main (ots)

Junge Talente der Akademie Musiktheater heute bringen zusammen mit dem Ensemble Modern und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt neues zeitgenössisches Musiktheater zum Motto Schere Herz Papier auf die Bühne. Die Uraufführung der Opern MOIRA, gefolgt von Schweig still, mein Stein und Sleeping beauty findet am 30. Oktober 2024 im Frankfurt LAB statt.

Die Frage nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, der Schmerz über den Zustand der Welt und die Suche nach neuen Narrativen zur Rolle der Frau - diese drei unterschiedlichen wie prägenden Themen des gesellschaftspolitischen Diskurses sind aus den aktuellen öffentlichen Debatten nicht wegzudenken. Wie kann man sich ihnen künstlerisch in Form des Musiktheaters annähern?

Vor zwei Jahren erhielten 15 Stipendiatinnen und Stipendiaten des Förderprogramms der Deutsche Bank Stiftung als Arbeitsauftrag das übergeordnete Thema Schere Herz Papier und damit die Möglichkeit, innerhalb ihres Stipendienprogramms drei Miniaturopern zu entwickeln. Von der Komposition über das Bühnen- und Kostümdesign bis hin zur Inszenierung - aufgeteilt in drei künstlerische Teams und unterstützt durch die Deutsche Bank Stiftung, das Ensemble Modern und die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst präsentieren die jungen Musiktheaterschaffenden am 30. Oktober 2024 die Ergebnisse ihres kreativen Prozesses.

Schere Herz Papier zum Ausgangspunkt nehmend, entwickelten drei Teams je eine musikalische und ästhetische Position. Mit MOIRA, Schweig still, mein Stein und Sleeping beauty nehmen sie eine Haltung ein, werfen Fragen auf und laden das Publikum ein, die eigene Sichtweise zu reflektieren.

MOIRA

Die drei Schicksalsgöttinnen arbeiten seit dem Ursprung der Zeit fleißig und unermüdlich an ihren repetitiven Aufgaben. Aus den Lebensfäden der menschlichen Existenzen bestimmen sie jedes einzelne Schicksal. Eine unaufhörliche Arbeitskette, die absolute Regel des Universums. Doch was passiert, wenn ein Kurzschluss die Kontinuität dieser Welt in Frage stellt?

Schweig still, mein Stein

Vom Weltschmerz überrollt, liegt das Herz auf der Krankenliege. Diagnose: im Körper hat sich ein nicht enden wollendes Rauschen medialer Berichterstattung über die Katastrophen der Welt festgesetzt. Drei Ärztinnen beginnen wissend mit der Behandlung des stummen Schreis, aus dem sich allmählich eine Sprache des Schmerzes formt.

Sleeping beauty

Als die Sängerinnen die Bühne des Frankfurt LAB betreten, weigern sie sich, die starren weiblichen Rollen der Tradition weiterzuspielen. Doch sind diese seit Generationen stark verinnerlicht. Es beginnt eine neugierige Suche nach einer neuen Sprache, die aus den Trümmern veralteter Frauenkonzepte ein neues Narrativ entfaltet.

Uraufführung Schere Herz Papier und Festakt der Akademie Musiktheater heute

30. Oktober 2024

18.30 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr)

Frankfurt LAB

Schmidtstraße 12

60326 Frankfurt am Main

Mehr Informationen zu den Musiktheaterstücken und zur Besetzung finden Sie unter: https://festakt2024.akademie-musiktheater-heute.de

Die Inszenierung Schere Herz Papier steht im Anschluss an den Festakt auf dem YouTube-Kanal der Deutsche Bank Stiftung zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet für geladene Gäste statt. Für Pressevertreterinnen und -vertreter gibt es Kartenkontingente für die Uraufführung. Bitte wenden Sie sich bis zum 30. Oktober 2024 per E-Mail an kaleta@deutsche-bank-stiftung.de.

Über die Akademie Musiktheater heute

Die Akademie Musiktheater heute (AMH) der Deutsche Bank Stiftung ist das Förderprogramm für den Musiktheaternachwuchs und bildet mit aktuell rund 300 Alumni sowie Stipendiatinnen und Stipendiaten ein einzigartiges Netzwerk für junge internationale Akteurinnen und Akteure des Musiktheaters. Seit 2019 sind das Ensemble Modern und die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK) Kooperationspartner des jährlichen Abschlussprojekts der AMH, bei dem die jungen Talente drei Musiktheaterminiaturen zu einem vorgegebenen Thema entwickeln.

