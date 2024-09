Deutsche Waldtage

Entdecken, lernen, erleben bei den Deutschen Waldtagen 2024

Deutschlandweite Veranstaltungen vom 13. bis 15. September zum Thema Wald und Wissen

Unter dem Motto "Wald und Wissen" finden vom 13. bis 15. September 2024 die Deutschen Waldtage statt. Diese bundesweiten Aktionstage, initiiert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Rolle des Waldes als Bildungsort und Forschungsobjekt zu erkunden. Dazu laden Forstfachleute, Waldbesitzende, Forschungseinrichtungen, Vereine und Organisationen gemeinsam mit weiteren lokalen Akteuren bundesweit alle Interessierten zu zahlreichen Veranstaltungen ein. Partner der Deutschen Waldtage 2024 sind der Deutsche Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR), die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung e. V. (ANU) und der Deutsche Verband Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA).

In diesem Jahr stehen bei den Deutschen Waldtagen die Themen Bildung und Forschung im Mittelpunkt. So wird der Wald etwa als Bildungsort hervorgehoben, der für Menschen jeden Alters wichtige Erkenntnisse über die Natur und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung bereithält. Zahlreiche Umweltbildungseinrichtungen bieten verschiedenste Angebote für die ganze Familie an. Es gibt zum Beispiel Waldfeste mit spannenden Aktivitäten oder auch Erlebniswanderungen, Ausstellungen, Kunstaktionen und vieles mehr.

Darüber hinaus wird der Wald auch als Forschungsobjekt beleuchtet. Forschungseinrichtungen öffnen ihre Türen, präsentieren ihre Arbeit und stellen aktuelle Erkenntnisse vor. Dabei geht es vor allem um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald und Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung dieses wichtigen Ökosystems. Die Besucherinnen und Besucher können sich an spannenden Diskussionsrunden beteiligen und sich über die neuesten Forschungsergebnisse informieren.

Auch Waldexperten, Waldbesitzende sowie zahlreiche waldverbundene Organisationen sind mit dabei und bieten deutschlandweit Veranstaltungen an. Wer den Wald aus verschiedenen Perspektiven kennenlernen und die Bedeutung eines intakten Ökosystems für Gesellschaft und Umwelt besser verstehen möchte, ist herzlich eingeladen, an den Deutschen Waldtagen 2024 teilzunehmen und sich aktiv zu beteiligen. Eine Übersicht aller Veranstaltungen gibt es unter: www.deutsche-waldtage.de.

Die Deutschen Waldtage finden jährlich am dritten Septemberwochenende mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland statt. Auf Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und mit Unterstützung ausgewählter Partner laden Forstfachleute, Waldbesitzende, Kommunen, Forstverwaltungen und -betriebe, forstliche Organisationen und andere mit dem Wald verbundene Akteure in die deutschen Wälder ein. Unter einem ausgewählten Motto wird auf aktuelle Themen rund um das wichtige Ökosystem Wald aufmerksam gemacht. Die Deutschen Waldtage können als Plattform genutzt werden, um in zahlreichen Veranstaltungen anschaulich Wissen zu vermitteln, Akzeptanz zu schaffen und in den Dialog zu verschiedenen Waldthemen zu treten.

