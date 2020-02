Quantum Leben AG

Diversifizierte Sachwert-Anlagen: Mit Fonds der Quantum Leben AG in Immobilien, Edelmetalle, Aktien und mehr investieren

Vaduz, Liechtenstein (ots)

Immobilien, Rohstoffe oder doch lieber Aktien? In Zeiten niedriger Zinsen und politischer Unwägbarkeiten geht der Anlage-Trend häufig in Richtung Sachwerte. Der Liechtensteiner Finanzdienstleister Quantum Leben AG gibt Aufschluss darüber, welche Sachwerte sich insbesondere aus Sicherheitsgesichtspunkten anbieten und welche sich für ein aussichtsreiches Investment besonders eignen.

Quantum Leben AG: Anlagen in Sachwerte mit doppeltem Nutzeffekt

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld lassen sich weder mit den mageren Zinserträgen von klassischen Spareinlagen noch mit Anleiherenditen der Inflation und damit dem Kaufkraftverlust des Barvermögens entgegenwirken. Vor diesem Hintergrund sind Kapitalanlagen mit attraktiveren Renditeaussichten gefragt. Mit Investitionen in Sachwerte verfolgen Anleger neben dem Bestreben, der Inflationsrate einen Schritt voraus zu bleiben, ein weiteres Ziel: Sachwertanlagen sollen über die reine Rendite hinaus auch vor politischen und finanziellen Unsicherheiten wie etwa den Folgen von Staatspleiten oder Währungskrisen schützen. Immobilien und Rohstoffe stellen in diesem Zusammenhang die über viele Jahre bewährten Prototypen unter den Sachwerten dar. In der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart hat sich unter den Rohstoffen insbesondere ein Edelmetall hervorgetan: Gold ist aktuell bei sicherheitsbewussten Anlegern beliebt wie lange nicht. Die Anlageexperten der Quantum Leben AG empfehlen jedoch, sich bei der Strukturierung des Portfolios nicht zu sehr auf eine Anlageklasse zu fokussieren, sondern vielmehr auch bei einer sachwertorientierten Anlagestrategie dem Diversifizierungsprinzip zu folgen.

Diversifikation: Risikostreuung und Renditemaximierung

In der Finanzterminologie bezieht sich der Begriff der Diversifikation auf die Streuung des Anlagevermögens auf unterschiedliche Finanzprodukte zum Zweck der besseren Verteilung von möglichen Risiken. Dieses Ziel der Risikostreuung lässt sich jedoch nicht allein mit dem Kauf verschiedener Einzeltitel erreichen, vielmehr ist die Verteilung des Anlagekapitals über verschiedene Anlageklassen wie Immobilien, Aktien, Anleihen oder Rohstoffe, deren Wertentwicklung nicht oder wenig miteinander korreliert, vonnöten. Mit einer derartigen Vorgehensweise zur Risikostreuung können größere Wertverluste vermieden und die Renditeaussichten maximiert werden.

Wie die Finanzprofis der Quantum Leben AG betonen, können und sollten Anleger diesen Diversifizierungsansatz selbstverständlich auch in einem sachwertorientierten Fondsportfolio verfolgen. Die konkrete Strukturierung des Depots sollte sich dabei nach den individuellen Bedürfnissen und den Anlagezielen des Investors richten.

Quantum Leben AG: Auch Aktien sind Sachwert-Investments

Ein Investment in Sachwerte gilt Anlegern traditionell als sicherer Anker auf dem Finanzparkett und dient dazu, in Krisen vor Totalverlust zu schützen. Viele denken dabei vor allem an Immobilien und Edelmetalle wie Gold. Neben diesen altbewährten Klassikern wird ein Segment des breiten Sachwertspektrums häufig vergessen: Aktien. Mit dem Erwerb dieser Anteilsscheine wird der Käufer Miteigentümer des ausgebenden Unternehmens, die Wertpapiere verbriefen einen Anteil an dessen Produktionskapital wie etwa Maschinen und Gebäuden, aber auch Markenrechten und Patenten. So stellen auch Aktien als Beteiligung an realen Werten eine Sachwertanlage dar und können in schwierigen Zeiten zum Erhalt des Vermögens beitragen. Der Erfahrung der Quantum Leben AG zufolge zählen diese Unternehmensbeteiligungen sogar zu den Sachwertinvestments mit den attraktivsten Renditechancen.

Aktieninvestments: Von Blue Chips bis Small Caps

Aktien haben sich bereits über Jahre und Jahrzehnte als solide Renditetreiber im Portfolio von institutionellen Anlegern und Großinvestoren ebenso wie Privatanlegern bewährt. Die Bandbreite der Möglichkeiten bei Aktieninvestments ist immens. Als vergleichsweise "sichere Sache" gelten beispielsweise die ganz großen Namen am Aktienmarkt, die sogenannten Blue Chips. Diese Unternehmen, zu denen Global Player wie Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, Adidas oder die Anteile der Deutschen Börse AG zählen, gelten schon aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als "too big to fail" und dürften wohl die meisten Wirtschaftskrisen vergleichsweise unbeschadet überstehen. Neben diesen Standardwerten bergen aber auch Nebenwerte ein nicht zu vernachlässigendes Renditepotenzial - darunter gegebenenfalls in besonderem Maße die von zahlreichen Investoren nur wenig beachteten kleineren börsennotierten Unternehmen, die Small Caps. Mit den Vertriebspartnern der Quantum Leben AG können Anleger die für sie spannendsten und aussichtsreichsten Aktieninvestments ausloten und dabei auf Wunsch auch auf eigene Präferenzen beispielsweise im Hinblick auf Branchen und Regionen eingehen. Dank der Vielseitigkeit der Fonds im Vertriebsportfolio der Liechtensteiner Aktiengesellschaft lassen sich auch interessante Nischenfonds von kleineren Gesellschaften als Beimischung in den Anlagemix integrieren.

Maßgeschneiderte Anlagelösungen mit der Quantum Leben AG

Das Spektrum an Fonds, die eine Investition in Sachwerte ermöglichen, ist so breit aufgestellt, dass sich mit ihnen ein in jeder Hinsicht maßgeschneidertes Fondsportfolio zusammenstellen lässt: Den Kunden der Quantum Leben AG steht zu diesem Zweck eine breite Palette von Aktien- und Immobilienfonds bis hin zu Edelmetall- bzw. Rohstofffonds zur Verfügung. Diese können entsprechend den Anforderungen des Anlegers in Bezug auf die persönlichen Anlageziele und das eigene Risikoprofil zu einem ausgewogenen und diversifizierten Portfolio zusammengestellt werden. So können Anleger bei dem Liechtensteiner Finanzdienstleister ihre individuellen Investmentstrategien umsetzen.

Pressekontakt:

Verantwortlich i. S. d. TMG

Quantum Leben AG

Herr Martin Kampik

Städtle 18

9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Tel.: +423 236 19 30

Mail: info@quantumleben.com

www.quantumleben.com

Original-Content von: Quantum Leben AG, übermittelt durch news aktuell