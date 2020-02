Venbona AG

Klarer Aufwärtstrend für Online-Bieterverfahren bei Immobilienverkäufen - aus gutem Grund

Wie in Zukunft Immobilien ge- und verkauft werden

Das traditionelle Verfahren der "Festpreis-Kultur" hat seine klaren Nachteile. Für beide Seiten, sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer. Und natürlich auch für den Makler, denn jede Verkehrswertermittlung ist trotz gesetzlicher Richtlinien angreifbar und bleibt eine Interpretation des Marktes. Auch Kaufpreissammlungen geben nur begrenzte Auskünfte über die tatsächliche Marktlage. Seit August 2017 gibt es die digitale Handelsplattform für Immobilien: www.venbona.com, auf der Immobilien im Bieterverfahren veräußert werden können.

Im traditionellen Immobiliengeschäft bleiben Festpreise bei Immobilien häufig intransparent wie auch der Verkaufsvorgang selbst. Jeder Kaufinteressent versucht den angegebenen Kaufpreis zu verhandeln, ganz gleich ob nach oben oder unten. Fakt ist, dass es schwer nachvollziehbar bleibt, wie der endgültige Kaufpreis zustande gekommen ist. Damit ist jetzt Schluss. Gerade in Zeiten einer großen Nachfrage und nur weniger Angebote verspricht das digitale Angebotsverfahren eine langersehnte Transparenz für Makler, Verkäufer und Käufer.

Ein innovativer Player auf dem Immobilienmarkt für mehr Fairness und Transparenz

Kaufpreisverhandlungen fair und transparent zu gestalten, ist möglich ohne Preisnachlässe. Und zwar mit venbona.com. Die Firma mit Sitz in der Schweiz hat eine Plattform entwickelt, über die digitalisierte Bieterverfahren durchgeführt werden. Kaufinteressenten können hier für ihr Wunschobjekt ihre Gebote abgeben und die Kaufpreisentwicklung online mitverfolgen. Der Makler oder Verkäufer gibt einen Kaufpreis als Start vor, von dem in vorher festgelegten Schritten geboten wird. Das Bieterverfahren wird zeitlich limitiert. Die Kaufinteressenten treten anonymisiert auf und können, auf Wunsch des Verkäufers, ihren Finanzierungsnachweis hinterlegen. Am Ende steht ein Kaufpreis, der die Angebot-Nachfrage-Situation des aktuellen Marktes wiederspiegelt und auf transparentem Weg zustande gekommen ist. Zudem fühlt sich kein Kaufinteressent über- oder hintergangen von den anderen Beteiligten, da jeder über die Online-Plattform das Prozedere mitverfolgen kann.

Einfache Handhabung des Bieterverfahrens

Die venbona.com-Plattform ist klar, übersichtlich und selbsterklärend gestaltet. Der Anbieter erstellt sein Angebot und wählt das passende Verfahren. Es stehen ein offenes oder geschlossenes Verfahren zur Auswahl. Alle involvierten Parteien werden stets über die neuesten Entwicklungen automatisch informiert. Die Laufzeit des Angebots und auch die Angebotsdauer sind individuell wählbar und können auf die jeweilige Strategie des Maklers oder Verkäufers abgestimmt werden. So kann der Start der Abgabe von Geboten erst dann festgelegt werden, wenn genügend Kaufinteressenten vorhanden sind. Zudem können sämtliche relevanten Unterlagen für die Immobilie eingestellt und den Bietern zur Verfügung gestellt werden. Nach der Annoncierung werden vom Anbieter oder Makler Besichtigungen durchgeführt. Ernsthafte Kaufinteressenten registrieren sich im nächsten Schritt auf venbona.com und schicken dem Anbieter bzw. Makler eine Anfrage zur Teilnahme am jeweiligen Verfahren. Der Anbieter prüft die Anfragen und kann die Interessenten zu seinem Verfahren zulassen. Ohne eine Zulassung durch den Makler sind keine Gebotsabgaben möglich. Jetzt kann es losgehen. Die Abgabe von Geboten startet und der tatsächliche Marktpreis für die Immobilie wird ermittelt. Nach Ablauf der zuvor festgelegten Gebotsabgabefrist wird der Höchstbietende informiert und das weitere Vorgehen des Kaufgeschäfts besprochen. Der Verkauf kann nun abgewickelt werden.

Arbeitserleichterung für Immobilienmakler bei vernünftigen Preisen

Die digitalen Angebotsverfahren von venbona verstehen sich keineswegs als Konkurrenz, sondern als innovative Instrumente für Immobilienmakler. So bestehen für Makler und Immobiliendienstleister auch die Möglichkeit, Ihre Angebotsverfahren auf ihrer eigenen Website einzubinden. Die Gebotsabgaben können so auch auf der Website des Maklers stattfinden.

Das Inserieren der Immobilie ist kostenlos auf venbona.com. Wenn mit einem Bieter ein rechtsverbindliches Geschäft zustande kommt, dann werden 0,15% des erzielten Kaufpreises als Nutzungsgebühr für den Anbieter fällig. Für die Kaufinteressenten ist das Angebotsverfahren auf venbona.com kostenlos. Es fallen also keine Gebühren an für die Teilnahme am Bieterverfahren. Venbona.com bietet darüber hinaus im Partner-Programm verschiedene Abonnements für professionelle Intensivnutzer an. Die Erzielung des besten Marktpreises bedeutet für den Makler eine Steigerung seines Umsatzes. Darüber hinaus kann er seine Organisationsstrukturen effektiver gestalten und allen Marktteilnehmern besser gerecht werden. Gerade für Immobilienmakler in boomenden Regionen ist venbona.com eine äußerst nützliche Plattform bei der Abwicklung von Immobiliengeschäften.

