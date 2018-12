#kinoprobeliegen in UCI Luxus-Ledersesseln in UCI Luxe Kino Mercedes Platz, Gropius Passagen und Potsdam,www.kinoprobeliegen.de / Luxus-Kinositze testen und gewinnen / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/130543 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - UCI Luxe steht für "Zurücklehnen und entspannen" in den elektrisch verstellbaren Leder-Luxussesseln der neuen UCI Luxuskinos in Berlin und Potsdam. Kinogäste erwartet am Mercedes Platz, in den Gropius Passagen und in Potsdam ein neues Kinoerlebnis, das man am besten einmal selbst erlebt.

Mit dem #kinoprobeliegen gibt es jetzt die Gelegenheit dazu, bei der man zusätzlich noch attraktive Preise wie Kinogutscheine, UCI Unlimited Cards, Selfie-Drohnen und instax Sofortbildkameras gewinnen kann. Gewinnen kann man indem man ein Selfie von sich im UCI Luxe Kinosessel z.B. auf Instagram oder Facebook postet. Wer nicht selbst posten möchten, kann trotzdem teilnehmen und einfach einen Gewinnspiellink an seine Freunde schicken und sie mit einem 50%-UCI Luxe-Gutschein zum #kinoprobeliegen einladen.

Alle Infos zu den Gewinnspielmöglichkeiten und Teilnahmebedingungen findet man unter www.kinoprobeliegen.de. Hier gibt es außerdem für jeden einen Gutschein, mit dem man bis zum 21. Dezember 50% auf ein UCI Luxe-Kinoticket sparen kann.

Am 14. & 15. Dezember öffnen die UCI Luxe Kinos Mercedes Platz, Gropius Passagen und Potsdam von 14 bis 18 Uhr einen Saal zum Gratis-Kinoprobeliegen. Hier besteht die beste Gelegenheit um zwischen vorweihnachtlichem Shopping und Weihnachtsmarkt das Selfie zur Gewinnspielteilnahme zu machen. Man kann aber auch einfach nur vorbeischauen und den neuen Sitzluxus einfach einmal persönlich ausprobieren.

UCI Luxe - Kinoluxus in Berlin und Potsdam

UCI Luxe ist die neue Luxuskinomarke von UCI. Ein zentraler Punkt der neuen UCI Luxusmarke sind die Reclining Seats, besonders komfortable Leder-Luxus-Kinosessel, die über elektrisch verstellbare Fuß- und Rückenteile verfügen. Zusätzlich zu der Möglichkeit, seinen Kinosessel in die individuell bequemste, halbliegende Position zu bringen, bietet ein UCI Luxe Kino dem Gast auch spürbar mehr Beinfreiheit und persönlichen Raum im Saal.

Darüber hinaus verfügt jedes UCI Luxe Kino über einen iSense-Premium-Kinosaal, iSense steht für ein Kinoerlebnis, das jeden Gast einlädt, mit allen Sinnen in das Filmgeschehen einzutauchen. Dabei spielt das raumfüllende Tonsystem Dolby Atmos eine zentrale Rolle, denn es erzeugt ein kraftvolles, dramatisches und atmosphärisches Sounderlebnis, das im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend ist.

Das UCI Luxe Mercedes Platz hat außerdem einen IMAX Kinosaal und damit gleich zwei Premiumkinoformate unter einem Dach. Nach dem Film laden ansprechend gestaltete Foyer- und Barbereiche mit speziellen Angeboten zum Verweilen ein. Mit Coca-Cola Freestyle, im Kinobereich exklusiv in der Region, wird den Gästen außerdem die Möglichkeit geboten, sich aus über hundert Geschmacksrichtungen ihr individuelles Lieblingsgetränk zusammen zu stellen.

