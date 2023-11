Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

GoLive der Gothaer Krankenversicherung (PKV) mit RISE ePA

Gothaer Krankenversicherung setzt auf TI-Lösungen des Technologieherstellers RISE für Patientenakten (ePA) und digitale Identitäten (IDP) für Privatversicherte

Mit Herbst 2023 ist die private Krankenversicherung Gothaer mit der Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) mit den Produkten ePA (Patientenakten) und IDP (digitale Identitäten) gestartet. Die Privatversicherten der Gothaer haben nun die Möglichkeit, die ePA zu nutzen und den laufend wachsenden Nutzen der Digitalisierung in Anspruch zu nehmen.

RISE baut mit diesem GoLive bei der Gothaer PKV ihre Vorreiterrolle bei der soliden und nachhaltigen Anbindung von privaten Krankenversicherungen an die Telematikinfrastruktur weiter aus. Reduktion der Verwaltungsaufwände, Erhöhung der Übersicht und Transparenz sind sowohl zentraler Baustein für die Digitalisierung der PKVen im Gesundheitswesen als auch ein Türöffner für integrierte, gesicherte, neue Services für die Versicherten der PKVen. Die ePA dient dabei, je nach Form der Nutzung, als Basis, als Rückgrat und als nützliche Ergänzungstechnologie für weitere konsequente Digitalisierungsschritte, sowohl für die Services der Telematikinfrastruktur als auch die sehr spezifischen, kundenzentrieren Erweiterungen der Gothaer Krankenversicherung.

Um die adäquate Auslegung und Entwicklung der TI-E-Health Services für die private Krankenversicherung (PKV) kümmert sich RISE seit 2019 in ihrer PKV-Programm-Linie. Im Rahmen dieses Programms führt die RISE private Krankenversicherer unterschiedlicher Größe und Unternehmenskultur durch ePA-Integrationsprojekte und PKV-spezifische Produktentwicklungen. Geleitet vom Individualisierungsgedanken haben Krankenversicherer i.d.R. konkrete Vorstellungen zur funktionalen Orchestrierung ihres E-Health-Service-Portfolios im ePA/TI-Kontext. Die Bedarfslagen sind so vielfältig wie ihre Unternehmenskulturen. Die modulare Architektur der RISE ePA und die hohe Interoperabilität der TI- und E-Health-Services lassen hier viel individuellen Gestaltungsspielraum. Speziell die jüngsten Erweiterungen: Online-Check-in und Digitale Identität bieten gute Skalierungsmöglichkeiten zum individuellen Ausbau TI-naher E-Health-Portfolios. Diese Chancen nutzen private Krankenversicherer nicht allein als Kunden, sondern auch als Kooperationspartner in der Produktentwicklung.

Mit dem Blick auf das große Ganze fasst Klaus Klenner, Leiter des PKV-Programms bei RISE zusammen: »Das TI-Ökosystem ist mehr als die Summe seiner Teile. Und in diesem Ökosystem kristallisiert sich die elektronische Patientenakte zunehmend als zentrale Anwendung für das deutsche Gesundheitswesen heraus. Wir begleiten gegenwärtig mehrere ePA-Rollouts und ePA-zentrierte Service-Ausweitungen privater Krankenversicherer.«

Dr. Christian Schanes, Leiter Telematik und Mitglied der RISE-Geschäftsführung, holt weiter aus: »Als Technologieunternehmen realisieren wir die Visionen unserer innovationsfreudigen PKV-Kunden. Aus der Produktentwicklungsperspektive ist uns der gesellschaftliche Stellenwert von E-Health-Anwendungen bewusst und wichtig: E-Health ist essenziell für zeitgemäße Gesundheitssysteme, im Kleinen wie im Großen, von solitären Gesundheitsanwendungen bis zu nationenübergreifenden Gesundheitsinfrastrukturen. Was zählt ist gesellschaftliche Relevanz, denn Gesundheitsversorgung hat für Menschen eine existentielle Bedeutung. Entsprechend freut es uns besonders, dass wir als RISE mit der Gothaer Krankenversicherung und der Allianz PKV die ersten privaten Krankenversicherungen im Markt an die Telematikinfrastruktur mit RISE Lösungen anbinden konnten.«

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering): Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-How verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleich­zeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend beim Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Hardware und Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den Implementierungen der Elektronischen Patientenakte (ePA) für gesetzliche Krankenversicherungen stattet RISE mittlerweile auch eine wachsende Zahl an privaten Krankenversicherungen mit der ePA-Technologie und föderierten IDPs aus.

Als global denkendes Softwarebauhaus, Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs- und Bankwesens, Retail, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon, Industrie-IoT und IT-Sicherheitstechnik.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.com

