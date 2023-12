AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Vorstand der AfD-Fraktion trifft sich zu Klausur

Der Vorstand der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat am Montag auf einer eintägigen Klausurtagung in Berlin Themenschwerpunkte für die parlamentarische Arbeit im kommenden Jahr sowie organisatorische Belange der Fraktionsarbeit festgelegt. Im Fokus standen dabei unter anderem die Themen Wirtschaft und Soziales sowie die Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz. Auf der Tagesordnung der Klausur in den Räumen des Bundestages stand zudem die Vorbereitung der Fraktionsklausur Anfang kommenden Jahres sowie der weitere Ausbau der Medienarbeit der Fraktion.

Dazu teilen die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel und Tino Chrupalla, mit:

"Unser Land steckt zwei Jahre nach dem Antritt der Ampel in einer schweren Krise und steht vor großen Herausforderungen. Wir haben heute im Fraktionsvorstand die Weichen dafür gestellt, dass die AfD-Bundestagsfraktion im kommenden Jahr ihre engagierte Oppositionsarbeit, die sie etwa beim Kampf gegen das Heizungsverbot unter Beweis gestellt hat, erfolgreich fortsetzen kann. Die Bürger in unserem Land können sich darauf verlassen, dass wir als einzig wahre Oppositionskraft auch weiterhin vernünftige Alternativen zum Chaos der Ampel anbieten werden."

