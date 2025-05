PTC Therapeutics Germany GmbH

Diversity bedeutet Menschlichkeit: Wie PTC Therapeutics Vielfalt und seltenen Erkrankungen eine Stimme gibt

"Jeder Mensch trägt eine Geschichte in sich - eine, die unsere Welt bereichern kann, wenn wir sie nur hören." Mit diesen Worten beschreibt Kristina Kempf, Country Head Deutschland, Österreich und Ungarn bei PTC Therapeutics, was Diversity für das Unternehmen bedeutet. Anlässlich des Deutschen Diversity-Tags 2025 setzt PTC ein starkes Zeichen: Vielfalt und Inklusion sind nicht nur Werte - sie sind eine Verpflichtung. Denn gerade in der Welt der seltenen Erkrankungen bedeutet Diversity mehr als unterschiedliche Perspektiven. Es geht darum, dass wirklich alle Stimmen gehört werden.

Vielfalt als Motor für Fortschritt

Seit über 25 Jahren entwickelt PTC als biopharmazeutisches Unternehmen innovative Therapien für seltene Krankheiten. "Die Menschen, für die wir arbeiten - Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten wie z. B. AADC-Mangel oder Phenylketonurie -, werden oft übersehen. Doch genau in ihren Geschichten finden wir Inspiration, Stärke und Innovation", betont Kempf. Was macht Diversität bei PTC so besonders? Ganz einfach: Jeder Mensch zählt! Egal in welcher Abteilung, es heißt, zunächst unterschiedlich scheinende Perspektiven zu vereinen, um dann zusammen zu den wirklich besten Lösungen zu gelangen. Und es bedeutet, nicht nur über Patientinnen und Patienten zu sprechen, sondern mit ihnen - weil ihre Stimme den Unterschied macht.

Inklusion beginnt mit echter Beteiligung

Für viele Menschen mit seltenen Erkrankungen bedeutet der Alltag oft ein Kampf gegen Unsichtbarkeit - gegen ein System, das viele Krankheitsbilder nicht kennt. PTC Therapeutics will diese Unsichtbarkeit ändern und den Betroffenen eine Stimme geben. Sie erzählen ihre Geschichten in Kampagnen, sie helfen, Barrieren abzubauen, und sie schaffen ein Bewusstsein, das bleibt. Ihre Geschichten zu hören, ist nicht nur wichtig - es ist zentral für alles, was wir tun.

"Wenn wir Menschen mit seltenen Krankheiten in unsere Arbeit einbeziehen, gewinnen wir mehr als Daten und Fakten. Wir lernen, was Menschlichkeit wirklich bedeutet: Empathie, Respekt und die Bereitschaft zuzuhören", so Kempf.

"PTC Therapeutics engagiert sich aktiv, um die Patienten-Community zu stärken, sei es durch die Unterstützung von Patientenorganisationen, durch Aufklärungskampagnen oder durch direkte Einbindung Betroffener in Entscheidungsprozesse. Diese Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen ist für uns von unschätzbarem Wert. Die Perspektive der Patientinnen und Patienten ist für uns unverzichtbar - sie inspiriert uns, innovative Lösungen zu entwickeln, die einen echten Unterschied machen. Bei PTC Therapeutics schätzen wir die Vielfalt in all ihren Formen und setzen uns dafür ein, eine inklusive und unterstützende Umgebung zu schaffen, in der jede Stimme gehört wird", ergänzt Dr. Akshay Menon, Senior MSL - Medical Lead Germany.

Gemeinsam eine Welt gestalten, die niemanden zurücklässt

Diversity ist bei PTC mehr als ein Schlagwort. Es ist eine Haltung, die den Blick auf das Wesentliche lenkt: die Menschen. Mitarbeitende mit vielfältigen Hintergründen bringen Ideen hervor, die sonst unentdeckt bleiben würden. Diese Vielfalt schafft Lösungen, die Leben verändern können. "Unsere Mission ist es, Menschen mit seltenen Krankheiten und ihren Familien mehr wertvolle Lebenszeit zu geben und ihre Welt ein Stück heller zu machen", erklärt Kempf. "Doch am Ende des Tages sind es diese Menschen, die unser Leben heller machen."

Der Deutsche Diversity-Tag 2025 erinnert uns daran: Vielfalt ist nicht nur ein Ziel - sie ist die Basis für echten Fortschritt.

