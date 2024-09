Michael Seidl

Neuer österreichischer Podcast "Get Sh*t done in IT" startet: Effizienz und Produktivität für IT-Profis

Pfarrkirchen bei Bad Hall (ots)

Aus Österreich kommt der Podcast "Get Sh*t done in IT", der IT-Profis Tipps bietet, ihren Arbeitsalltag effektiver zu gestalten. Gastgeber Michael Seidl, mit 20 Jahren IT-Consulting-Erfahrung und Microsoft MVP, teilt praktische Ratschläge und nützliche Einblicke.

Podcast-Highlights:

Praktische Tipps: Strategien für einen effizienteren Arbeitstag.

Strategien für einen effizienteren Arbeitstag. Experteninterviews: Führende IT-Experten teilen ihre besten Praktiken.

Führende IT-Experten teilen ihre besten Praktiken. Motivierende Ansätze: Techniken zur Bewältigung täglicher Herausforderungen.

Der Podcast richtet sich an IT-Fachleute und Führungskräfte, die ihre Effizienz steigern möchten. Jede Episode bietet wertvolle Inhalte zur Optimierung des Arbeitstags.

Format und Verfügbarkeit

" Get Sh*t done in IT" erscheint wöchentlich am Montag mit Folgen von 10-15 Minuten. Der Podcast ist auf Deutsch und Englisch auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts verfügbar.

Original-Content von: Michael Seidl, übermittelt durch news aktuell