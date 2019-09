Technogroup IT-Service GmbH

Technogroup übernimmt BSW-COM GmbH

Hochheim am Main (ots)

Die Technogroup IT-Service GmbH hat den Netzwerkspezialisten BSW-COM GmbH übernommen. Damit baut der Service-Anbieter im Rechenzentrum und DACH-Marktführer für Third-Party Maintenance (TPM) sein Lösungsportfolio weiter aus.

Die BSW-COM, mit Sitz in Kerpen, ist auf IT-Infrastrukturlösungen, insbesondere in Bereichen Netzwerk, Security und Unified Communications, spezialisiert. Die technischen Consultants der BSW-COM verfügen über langjährige Erfahrung in der Planung, Implementierung und dem Betrieb komplexer Kundeninstallationen.

"Mit der Übernahme von BSW-COM setzen wir unseren Wachstumskurs fort", sagt Klaus Stöckert, CEO der Technogroup. "Dabei investieren wir in Wachstumsfelder, die unsere Stärken im Server- und Storage-Bereich optimal ergänzen. Das betrifft sowohl die Netzwerkkomponenten im Rechenzentrum als auch die modernen Networking und Collaboration Services für den Ausbau der zukunftsweisenden digitalen Arbeitsplätze."

Während die Geschäftsaktivitäten der BSW-COM sich bis jetzt überwiegend auf die Rhein-Ruhr-Region beschränkten, können die Netzwerk-Experten ihre Lösungen nun in der gesamten DACH-Region anbieten. "Das flächendeckende Service- und Vertriebsnetz der Technogroup ist für unsere Netzwerk-Spezialisten ein Vorteil. Damit können wir mehr Netzwerk-Projekte realisieren und für Unternehmen und unsere Partner in Zeiten zunehmender Virtualisierung zusätzlichen Mehrwert schaffen", betont Klaus Stöckert.

Die Technogroup ist mit rund 30 Jahren Rechenzentrum-Erfahrung der zentrale, herstellerunabhängige Ansprechpartner und Lösungsanbieter rund um die IT-Infrastruktur. Über 4.700 Kunden vertrauen auf die Kompetenzen der Technogroup und setzen auf Lösungen wie Wartung, Monitoring, Single Point of Contact (SPOC), IMAC (Install, Move, Add, Change) oder Managed Services.

Technogroup ist der Marktführer für Third-Party Maintenance (TPM) in der D/A/CH-Region. Das Unternehmen bietet weltweit aus einer Hand Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für alle gängigen IT-Systeme in Rechenzentren. Die umfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchen kostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Services gehören unter anderem Administrationsdienste, Monitoring, Installation, Systemumzüge, Änderungen und Updates sowie Recycling von Altsystemen. Dank des umfassenden Know-hows und der langjährigen Branchenerfahrung bietet Technogroup eine professionelle Herangehensweise bei hohem Service-Level und reduzierten Kosten. Als eines der ersten Unternehmen im Markt ist Technogroup in den Bereichen Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Informationssicherheit gemäß den ISO-Normen zertifiziert.

