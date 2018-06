Neugründung motec ventures GmbH: Innovationsplattform zwischen Mittelstand und Startups / V.l.n.r: Geza Brugger (Co-Founder bei e&Co. AG und Geschäftsführer von motec ventures), Dr. Engelbert Wimmer (CEO der e&Co. AG), Berthold Baurek-Karlic (CEO Venionaire Capital und Geschäftsführer von motec... mehr Bild-Infos Download

Berlin / Wien (ots) - Die deutsche Management-Beratung und Investmentgesellschaft e&Co. AG gründet zusammen mit den Venture Capital Experten von Venionaire Capital aus Wien die Innovationsplattform "motec ventures". Das Joint-Venture hat sich zum Ziel gesetzt, in die Zukunft der Mobilität zu investieren und innovative High-Tech- und Deep-Tech-Startups mit führenden mittelständischen Unternehmern in Deutschland, Österreich, Schweiz und Süd-Tirol zusammenzubringen.

"Die Qualität der Lösungen und die enormen Entwicklungen in der Mobilität von autonomem Fahren über Flug-Taxis bis hin zu Everything-as-a-Service stellen viele unserer Kunden vor große Herausforderungen. Wir sehen, dass es in unserer Industrie mittelfristig zu verstärkten Beteiligungs- und Akquisitionsaktivtäten kommen wird, insbesondere im Mittelstand. Mit motec ventures positionieren wir uns bei diesem Thema als verlässlicher Partner für die Industrie", so Geza Brugger, Co-Founder der e&Co. AG sowie Geschäftsführer der motec ventures GmbH.

Während große Konzerne schon länger mit Startups zusammenarbeiten bzw. aktiv mit Corporate-Venture-Kapital als Investoren auftreten, waren Mittelständler bislang noch zurückhaltend und haben sich meist auf einzelne Projekte mit Startups konzentriert. motec ventures sieht sich hier als Beschleuniger und innovativer Plattform-Betreiber. Das motec Team hat bereits mehrere Startups im Visier, die sie in den nächsten Monaten in einem eigenen Programm mit den richtigen Mittelstandsunternehmen zusammenführen möchte. Gemeinsam wird dann für einen kurzen Zeitraum aktiv an der Lösung vorab definierter Probleme und dem "Proof of Concept" gearbeitet.

motec ventures wird von Wien, Berlin und München aus geführt und durch ein internationales Netzwerk mit Büros in den USA, China und Südkorea unterstützt.

