Ad Alliance

Streaming-Werbung: Nutzung wird zum entscheidenden Faktor

Grundlagenstudie zeigt: RTL+ überzeugt mit messbarer Wirkung für Marken

Köln (ots)

Im Streamingmarkt entscheidet nicht mehr allein die Reichweite über den Erfolg von Werbung, sondern vor allem, wie Angebote genutzt werden. Die Grundlagenstudie Das Plus an RTL+ von RTL Data im Auftrag der Ad Alliance zeigt: RTL+ ist weniger punktuelles Abrufangebot und vielmehr ein regelmäßiger Begleiter im Alltag, der besondere Voraussetzungen für wirksame Markenkommunikation schafft.

RTL+ wird deutlich stärker ritualisiert genutzt und hebt sich damit klar ab. Genau das macht den Unterschied für Werbung: "Entscheidend ist neben hoher Reichweite auch die Nutzungsmotivation. RTL+ wird als Teil des Alltags gesehen, was sich auch positiv auf das Erleben von Werbung auswirkt. Mehr RTL+ = Mehr Wirkung", sagt Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer, Ad Alliance.

Werbung funktioniert, weil sie Teil des Nutzungserlebnisses ist

Die besondere Nutzungssituation von RTL+ wirkt sich direkt auf die Wahrnehmung von Werbung aus. 54 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer empfinden Werbung als akzeptabel, 40 Prozent sagen, sie gehöre einfach dazu. Die Nähe zu TV-Logiken und die hohe Regelmäßigkeit schaffen ein Umfeld, in dem Werbung besser akzeptiert wird und Markenbotschaften kontextuell passend platziert werden können.

Die positive Werbewahrnehmung zahlt sich auch in der Wirkung aus: Eine Metaanalyse von fünf Kampagnen zeigt signifikante Effekte über den gesamten Brand Funnel hinweg - mit deutlichen Zugewinnen:

+58 % Werbeerinnerung-

+16 % Markenimage

+27 % Aktivierungsleistung

Sonderwerbeformen auf RTL+ verstärken diese Effekte zusätzlich. Case Studies zeigen, dass durch die Nähe zu Formaten und Nutzungssituationen die Werbewirkung weiter gesteigert werden kann - mit deutlichen Zugewinnen von bis zu +178 Prozent bei der Aktivierungsleistung. Für Werbungtreibende entstehen daraus zusätzliche Möglichkeiten, sowohl durch eigenständige Inszenierungen auf RTL+ als auch durch die Verlängerung von Kampagnen aus dem linearen TV ins Streaming.

RTL+ bietet damit ein Umfeld mit klarer Nutzung, hoher Werbeakzeptanz und nachweisbarer Wirkung.

Studiendesign: Die Studie Das Plus an RTL+ basiert auf einem kombinierten qualitativ-quantitativen Ansatz. Für den qualitativen Teil wurden 30 Tiefeninterviews mit Nutzerinnen und Nutzern verschiedener Streamingdienste geführt. Ergänzend wurde eine quantitative Online-Befragung mit 1.285 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren durchgeführt, die mindestens einen Streamingdienst regelmäßig nutzen.

Ad Alliance

Ad Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigenhändler bzw. Dienstleister für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIN

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