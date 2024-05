Ad Alliance

Starke Kooperation für ESSEN & TRINKEN VEGGIE mit Rügenwalder Mühle, Ad Alliance und der Deutschen Medien-Manufaktur

21. Mai 2024 - Veggie kommt (ganz leicht) auf den Teller! Dafür sorgt die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) mit dem Launch ihres neuen Magazins ESSEN & TRINKEN VEGGIE. Mehr Lust auf Grün und Vielfalt hat auch die Rügenwalder Mühle, die Crossmediavermarkter Ad Alliance als Magazin Partner für die ersten drei Ausgaben gewinnen konnte. Los geht's mit der ersten Ausgabe und dem Schwerpunkt "Sommerküche", die am 17. Mai veröffentlicht wurde.

Print bildet das Herzstück der crossmedialen Kooperation mit der Rügenwalder Mühle und wird von einem Micro Content Special auf ESSEN&TRINKEN.de sowie mit einer punktuell platzierten Social Media-Kampagne flankiert. Für jede einzelne Ausgabe lässt sich Ad Alliance etwas Besonderes für den Magazin Partner einfallen. In der ersten Ausgabe ist es ein AdSpecial mit nachhaltigem Mehrwert - ein Saisonkalender als Oversize-Beilage, präsentiert von der Rügenwalder Mühle. Eine Beilage, die ihren Platz in der Küche findet, denn der Saisonkalender informiert die Leserschaft über das ganze Jahr hinweg, welches Obst und Gemüse Saison hat. Darüber hinaus kennt und empfiehlt Rügenwalder Mühle passende Rezepte.

Der Print-Auftritt schöpft die Stärke der Gattung voll aus: ungeteilte Aufmerksamkeit, fundierte Hintergrundinformationen und das Abtauchen in neue Welten. Das alles wird digital in einem vierwöchigen Content-Special auf ESSEN&TRINKEN.de vertieft. Nutzende werden mit einem Mix aus Rezepten und Rezeptvideos, Food-Reportagen und -Trends sowie mit praktischen Küchen-Tipps unterhalten. In diesem vielfältigen und farbenfrohen Umfeld wird die Rügenwalder Mühle mit einer eigenen Content-Box liebevoll inszeniert. Als Unternehmen, das als Veggie-Pionier gilt und bereits seit zehn Jahren Fleischersatzprodukte im Sortiment hat, liefert Rügenwalder Mühle in seinem Themenspecial ergänzend spannende Informationen und Rezepte zu fleischfreien Alternativen in der Küche.

Gemeinsam für vegetarische Koch-Kompetenz

Malte Schwerdtfeger, Geschäftsführer Deutsche Medien-Manufaktur: "Eine wachsende Zahl von Konsument:innen möchte fleischreduziert und vegetarisch essen. Die Zielgruppe, die wir mit ESSEN & TRINKEN VEGGIE ansprechen möchten, entscheidet sich bewusst für eine kreative Küche, gute Produkte und die Freude am Genuss. Mit der Rügenwalder Mühle haben wir den idealen Partner für unsere neue Line Extension der Marke ESSEN & TRINKEN gefunden. Das freut uns sehr."

Steffen Zeller, CMO bei der Rügenwalder Mühle: "2014 haben wir uns dafür entschieden, den Weg der vegetarischen und veganen Fleischalternativen zu gehen. Das machen wir seitdem als Innovationsführer sehr erfolgreich und haben inzwischen den Markt in Deutschland maßgeblich aufgebaut und geprägt. Wir freuen uns daher sehr, als Premiumpartner beim Start der ESSEN & TRINKEN VEGGIE mit dabei zu sein und so auch auf unsere bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit aufzubauen. Diese Zusammenarbeit sehen wir auch als Grund gemeinsam zu feiern: ESSEN & TRINKEN VEGGIE ihren Start als neues Magazin, das nicht nur für Veganer:innen und Vegetarier:innen, sondern für alle, die sich für Ernährung interessieren, spannenden Content bietet und die Rügenwalder Mühle ihr 10-jähriges Veggie-Jubiläum. Ganz nach dem Motto: Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt."

Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Diese Kampagnenumsetzung reiht sich unter unseren Herzensprojekten ein, weil sie viele spannende Faktoren vereint. Im Dreiklang präsentieren wir die Sexiness von Print. Es ist eine First-Mover-Kampagne im doppelten Sinne: Die Rügenwalder Mühle als First Mover im Markt für Fleischersatzprodukte und für eine erste langfristige Print-Medienpartnerschaft. Und das Beste: Gemeinsam rücken wir ein wichtiges, gesellschaftlich relevantes Thema in den Fokus. Mit unserer Reichweite sorgen wir für Aufmerksamkeit und helfen dadurch eventuell mit, die Welt ein kleines bisschen nachhaltiger zu machen."

Rügenwalder Mühle wird als Medien Partner in den ersten drei Ausgaben ins Auge fallen: Ausgabe 1/24 mit dem Motto "Sommerküche" (veröffentlicht am 17. Mai), im September erscheint Ausgabe 2/24 zum Schwerpunkt "Kochen mit der Familie" und in der Ausgabe 1/25, dreht sich alles um köstliche Ideen rund um den Veganuary.

ESSEN & TRINKEN VEGGIE

Das Schwester-Magazin von ESSEN & TRINKEN richtet sich an alle, die für sich oder die Familie vegetarisch kochen und sich gesund und nachhaltig ernähren möchten. Junge Frauen in Großstädten, Mütter deren Kinder plötzlich kein Fleisch mehr essen, aber auch Familien, die nur hin und wieder mal einen Veggie-Tag einstreuen möchten. ESSEN & TRINKEN VEGGIE serviert schnelle, unkomplizierte Gerichte, die ohne großen Aufwand glücklich machen.

Ad Alliance

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattung für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de

