"Süßer" Neuzugang: Erfolgspodcast "Mit den Waffeln einer Frau" ab sofort in der Podcast-Vermarktung der Ad Alliance

Crossmediavermarkter Ad Alliance übernimmt ab sofort die exklusive nationale Vermarktung des erfolgreichen Personality-Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" von und mit Barbara Schöneberger. Der Erfolgspodcast belegt dank einer nationalen Fangemeinde regelmäßig Platz 3 der Comedy-Formate in Deutschland (Quelle: ma Podcast, Februar 2024) und begeistert jede Woche mit einer eloquenten und erfrischend unterhaltsamen Gastgeberin insbesondere die weiblichen Fans. Der Podcast aus dem Hause REGIOCAST, einem der führenden deutschen Audiounternehmen, wird regional weiterhin von der hauseigenen Vertriebsmarke AUDIO HOUSE vermarktet.

"Fantastische Verstärkung für unser Podcast-Portfolio", sagt Tim Nieland, General Director Product & Price Ad Alliance. "Barbara Schöneberger gehört zu den bekanntesten Entertainment-Gesichtern in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Mit den Waffeln einer Frau' unseren Werbekunden einen weiteren hochkarätigen Neuzugang präsentieren können. Vor allem für unsere weibliche Zielgruppe eine perfekte Ergänzung."

Franca Wohlfahrt, Chief Sales Officer AUDIO HOUSE,ergänzt: "Ad Alliance zeichnet sich durch eine große Vermarktungs-Expertise und Kreativität aus. Wir freuen uns sehr, nun mit unserem Erfolgs-Podcast Teil des Portfolios zu sein und sind gespannt, welche vielfältigen Werbekunden sich für den Podcast begeistern werden."

Egal ob Guido Maria Kretschmer, Barbara Becker oder Sylvie Meis - Woche für Woche blickt Barbara Schöneberger mit ihren prominenten Gästen aus Musik, Film oder Fernsehen hinter die Kulissen des Showbiz und plaudert aus dem Nähkästchen. Besonderer Clou - Barbara Schöneberger bringt frisch gebackene Waffeln mit in den Talk - in der Hoffnung, in gemütlicher und entspannter Atmosphäre ihrem Gast das ein oder andere Geheimnis zu entlocken. Mit großem Erfolg, wie man sieht.

Der Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" ist als Co-Host-Read- und Presenter-Read-Einbindungen buchbar und kann sowohl einzeln als auch als Rotation im Entertainment-Channel belegt werden.

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattung für Media Impact und Bauer Advance als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de

REGIOCAST ist ein deutschlandweit agierendes Audiounternehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig, Kiel, Berlin und Hamburg führt zahlreiche analoge und digitale Audiomarken operativ und hält rund drei Dutzend Sender- und Unternehmensbeteiligungen: Radiosender, Audiovermarkter und weitere Dienstleistungsunternehmen aus dem Medienbereich.

