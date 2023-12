couch:now

Partnerschaft zwischen couch:now und PREVENT.ON hebt psychologische Hilfe auf das nächste Level

Mannheim (ots)

Rundum-Betreuung für die mentale Gesundheit von Mitarbeitenden

Synergetische Partnerschaft verbessert die psychologische Unterstützung

couch:now, eine Plattform für digitale psychologische Beratung on-demand, und PREVENT.ON, ein etabliertes Netzwerk approbierter Psychotherapeuten bündeln in einer wegweisenden Partnerschaft ihre Stärken. Ziel ist es, Mitarbeitenden in Unternehmen mit psychischen Belastungen stärker und besser zu unterstützen. Gemeinsam erreichen couch:now und PREVENT.ON bereits heute über 10.000 Hilfesuchende.

Die Kooperation ermöglicht Nutzern der beiden Angebote eine ideale 360° Betreuung für ihre mentale Gesundheit und das rund um die Uhr. So hilft couch:now allen, die zunächst einen niederschwelligen und anonymen Zugang suchen mit einem umfassenden Angebot aus über 300 Selbsthilfe-Videos von führenden Experten, die mittels KI auf ihre persönlichen Bedürfnisse maßgeschneidert selektiert werden. Themen umfassen dabei Paarprobleme, Einsamkeit und Erschöpfung, Stress und Burnout. Mitarbeiter, die darüber hinaus mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten persönlich sprechen möchten, können zusätzlich den Service von PREVENT.ON nutzen. Über die Telefon-Hotline des Netzwerks erhalten Bedürftige direkt Kontakt oder auch einen persönlichen Termin vor Ort innerhalb nur weniger Tage. Gleichzeitig können die Psychologen umgekehrt ihren Klienten die digitalen Ressourcen von couch:now empfehlen, um auch in der Zeit zwischen den Sitzungen Hilfe zu bekommen oder zur zusätzlichen Unterstützung.

Nadine Schuster, Geschäftsführerin von PREVENT.ON, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Die Kombination unserer tiefgehenden, persönlichen Therapieansätze mit den flexiblen, digitalen Lösungen von couch:now schafft einen ganzheitlichen Betreuungsansatz, der in der heutigen Zeit unerlässlich ist."

Dr. Stefan Junker, Gründer von couch:now, ergänzt: "Diese Partnerschaft erweitert die Grenzen der psychologischen Betreuung. Wir bringen das Beste aus beiden Welten zusammen - die sofortige, digitale Beratung von couch:now und die persönliche, tiefgründige Therapie der PREVENT.ON Experten. Damit sind wir unserem Ziel, möglichst vielen Menschen jederzeit, an jedem Ort, umfassende und vielfältige Unterstützung für ihre psychische Gesundheit zu bieten, einen großen Schritt nähergekommen."

Über PREVENT.ON:

PREVENT.ON ist ein renommiertes Netzwerk, mit einem Team von über 1000 Ärzten und Psychotherapeuten, das sich u.a. der Vermittlung von Experten für persönliche Therapiesitzungen widmet. Mit einem breiten Spektrum an therapeutischen Ansätzen bietet es individuelle Lösungen für jede Herausforderung.

Was ist couch:now?

Die E-Health Evolutions GmbH und ihre E-Mental-Health-Plattform couch:now wurden 2021 von dem Psychologen und Psychotherapeuten Dr. Stefan Junker, dem Start-up- und E-Learning-Spezialisten Andreas Leonhard sowie dem Soziologen und Marketingexperten Denis Lademann gegründet. Vision des Teams um die drei Gründer ist es, möglichst viele Menschen jederzeit und an jedem Ort in ihrer psychischen Gesundheit und einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. couch:now steht ein für ein umfassendes Menschenrecht auf mentale Gesundheit. couch:now und die in Entwicklung befindliche App harmony helfen den Menschen durch einen extrem niederschwelligen, einfachen und schnellen Zugang zur Selbsthilfe, durch maximal mögliche Anonymität mit Hunderten Videoeinheiten von renommierten und anerkannten Koryphäen aus Psychologie, Wissenschaft und Therapie zu den Themen Erschöpfung oder Burnout, Einsamkeit und Beziehungsproblemen sowie durch eine KI, die die Nutzer mit individuell zugeschnittenen Inhalten unterstützt.

Original-Content von: couch:now, übermittelt durch news aktuell