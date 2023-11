couch:now

couch:now: E-Mental-Health-Plattform-Nutzer fühlen sich besser! Erste Zwischenergebnisse der Effektivitätsstudie demonstrieren Wirksamkeit

Mannheim (ots)

Die E-Mental-Health-Plattform couch:now wirkt. Sie hilft Menschen in hohem Maße, ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern. Dies ist das Ergebnis aus einer ersten Auswertung der Effektivitätsstudie, die in Kooperation mit der Universität Mannheim und der Stadt Mannheim mit ihren rund 8.000 Mitarbeitenden durchgeführt wird.

Knapp 90 % der StudienteilnehmerInnen bestätigen, dass sie sich nach der Nutzung von couch:now besser fühlen als vorher. Dass dies kein Einmaleffekt ist, zeigt der Wunsch von rund 70 % der Befragten, couch:now gerne auf Dauer nutzen zu können. Über 90 % sehen in couch:now eine positive Erfahrung für sich selbst. Ein genauso hoher Prozentsatz bewertet couch:now als empfehlenswert. Einer der Hauptgründe ist sicher, dass die Experten, Psychotherapeuten und Psychologen auf couch:now von ca. 90 % der StudienteilnehmerInnen als kompetent eingestuft werden. Ca. 85 % bestätigen, dass couch:now gut für die eigene psychische Gesundheit ist.

Dr. Stefan Junker, Co-Founder, Psychologe und Psychotherapeut: "Die ersten Ergebnisse aus den erhobenen Daten der Effektivitätsstudie euphorisieren uns. Sie belegen, was von Anfang an unsere Motivation und Überzeugung war und auch bereits ähnlich durch eigene Befragungen unserer Nutzer gezeigt wurde: Die Menschen können mit den Angeboten unserer über 40 Experten, führenden Psychologen und Psychotherapeuten ihr Belastungslevel in erheblichem Maße senken. Die Daten bestätigen das bereits jetzt mit hoher Signifikanz. Im Rahmen der wissenschaftlichen Studie wird die Stichprobe für eine noch höhere Reliabilität nochmals vergrößert."

Denis Lademann, Co-Founder und Geschäftsführer sowie Vorstand der börsennotierten Muttergesellschaft Performance One AG: "Wir haben hohe Ziele für unsere E-Mental-Health-Plattform und unsere aktuell in der Entwicklung befindliche Mental Health Super App harmony. Unsere Mission ist, einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten für ein Grundrecht auf mentale Gesundheit für Jedermann. Wir wollen Millionen von Menschen mit unseren Angeboten erreichen, um ihr Wohlbefinden und ihre psychische Gesundheit zu verbessern."

Was ist couch:now?

Die E-Health Evolutions GmbH und ihre E-Mental-Health-Plattform couch:now wurden 2021 von dem Psychologen und Psychotherapeuten Dr. Stefan Junker, dem Start-up- und E-Learning-Spezialisten Andreas Leonhard sowie dem Soziologen und Marketingexperten Denis Lademann gegründet. Vision des Teams um die drei Gründer ist es, möglichst viele Menschen jederzeit und an jedem Ort in ihrer psychischen Gesundheit und einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. couch:now steht ein für ein umfassendes Menschenrecht auf mentale Gesundheit. couch:now und die in Entwicklung befindliche App harmony helfen den Menschen durch einen extrem niederschwelligen, einfachen und schnellen Zugang zur Selbsthilfe, durch maximal mögliche Anonymität mit Hunderten Videoeinheiten von renommierten und anerkannten Koryphäen aus Psychologie, Wissenschaft und Therapie zu den Themen Erschöpfung oder Burnout, Einsamkeit und Beziehungsproblemen sowie durch eine KI, die die Nutzer mit individuell zugeschnittenen Inhalten unterstützt.

