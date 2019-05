Ad Alliance

"Erlebe die ganze Vielfalt" - Ad Alliance und Divimove kreieren Branded Content Kampagne für DUREX

Köln (ots)

21. Mai 2019. Männer aufgepasst! Weltmarktführer DUREX beweist mal wieder sein Faible für außergewöhnliche Kommunikationsstrategien. Frei nach dem Motto "Erlebe mehr mit der Vielfalt von DUREX" macht die Kondommarke aus dem Hause Reckitt Benckiser (RB) auf verschiedene Kondome aus der Reihe "Gefühlsecht" aufmerksam - und das im großen Stil. Erstmals nutzt der Konsumgüterhersteller für seine Markenkommunikation sämtliche digitalen Kanäle - inklusive einer eigenen Videoserie. Hierfür macht RB gemeinsame Sache mit Crossmedia-Vermarkter Ad Alliance und setzt auf eine Branded Entertainment Kampagne, die auf allen Kanälen für Gesprächsstoff sorgt.

In Zusammenarbeit mit der RTL-Group-Tochter Divimove sowie den Mediaagenturen Initiative und Plan.Net werden die Produkte und ihre Eigenschaften in einer kurzen Serie humorvoll in Szene gesetzt. Herzstück der Kampagne ist die Content-Produktion "It's a Match - Die DUREX Serie". Die Serie umfasst insgesamt drei Folgen und wird in einem sogenannten Mixed Content Channel auf TVNOW integriert. Eingebettet werden die kurzweiligen Formate in einem Umfeld, das für weitere "heiße" Gefühle sorgt. Passende, emotionale Formate rund um die Themen Gefühle, Dating und Abenteuer der Mediengruppe RTL, wie beispielsweise "Take Me Out", "First Dates" oder "Köln 50667", sind Bestandteil der Specialseite auf TVNOW.

"Wir sind für außergewöhnlichen Kommunikationsmaßnahmen bekannt, und diese Aktion ist sicher wieder ein neuer 'talk about': Klassisches Bewegtbild wird originell verlängert, involvierendes Storytelling über alle relevanten digitalen Plattformen der Ad Alliance genutzt, um möglichst viel über die Produktvielfalt von DUREX zu erzählen. Das Partnernetzwerk hat uns mit seinem tiefen Marken- und Marktverständnis überzeugt und sehr kreative Ansätze geliefert!", sagt Thorsten Müller, Head of Media bei Reckitt Benckiser.

Die ineinandergreifenden Kampagnenbausteine sind so gut aufeinander abgestimmt, dass der Zuschauer an der DUREX-Serie nicht vorbeikommt. Egal ob Fernsehen, Online oder Social Media - die Werbemittel machen den Zuschauer neugierig auf "mehr". Alle Werbemaßnahmen führen den Zuschauer in den TVNOW Channel. Innerhalb der Fernsehwelt ist es ein individuell gestaltetes Switch In XXL im Addressable TV, das für Aufmerksamkeit sorgt. Entsprechend der drei Serienfolgen werden drei unterschiedliche Motive ausgestrahlt, die bereits eine Preview auf die Episode geben. Bei den In-Page- und In-Stream-Werbemitteln setzt Reckitt Benckiser auf großflächige Kreationen, gepaart mit Interaktion und Bewegtbild. Zusätzlich produzierte animierte GIFs werden für Social Advertising eingesetzt und sorgen dort für die Interaktion mit den Nutzern.

"Mit der Kampagne für DUREX machen wir für die Ad Alliance in Sachen Inszenierung den nächsten großen Schritt. Gleichzeitig legen wir den nächsten Beweis für unser Können vor", erklärt Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance. "Mit der ersten Branded Entertainment Kampagne hat die Ad Alliance mit Divimove einen international erfahrenen und agierenden Partner ins Boot geholt. Das Ergebnis zeigt sehr eindrucksvoll, wie unterhaltsam Marken sein können. Der Verbund und die enge Kooperation von Ad Alliance und Divimove hat dafür gesorgt, dass ein perfekt abgestimmtes und harmonisches Konzept entstanden ist."

Für die Produktion der Serie zeichnet das Team von Divimoves Digitalstudio UFA X verantwortlich, die mit ihrer Expertise für digitales Storytelling und einer hochwertigen Produktion punkten. Auch von Produzentenseite eine erfolgreiche Zusammenarbeit, wie Floris Asche, Vice President Creation & Development bei Divimove, zusammenfasst: "Natürlich steht bei einer fiktionalen Serie, gerade wenn es Comedy ist, erstmal der Spaß des Publikums im Mittelpunkt. Wenn wir es schaffen, mit einem Content-Format auf TVNOW eine junge Zielgruppe zu überzeugen, dann noch die Produktionsqualität halten, die man sich mittlerweile von einer Online-First Serie verspricht und wir unseren Kunden Reckitt Benckiser zufriedenstellen - dann haben wir einen guten Job gemacht."

Zur Ad Alliance:

Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip SPIEGEL MEDIA und ab 2019 Audio Alliance - ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Über Divimove:

Divimove versteht sich als Medienunternehmen einer neuen Generation und ist Teil der RTL-Group mit Standorten in Berlin, Köln, Amsterdam, Paris, Mailand und Madrid. Seit Gründung in 2012 entwickelt und produziert Divimove als 360°-Partner plattformübergreifende Online-Video-Formate und Branded-Content für führende internationale Marken, Plattformen und Sender. Das Unternehmen führt Europas größtes Influencer-Netzwerk mit über 900 Partnern in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien, die eine monatliche Gesamtreichweite von über 2 Milliarden Videoabrufen im Monat generieren. Seit 2019 gehören das Digitalstudio UFA X, ein ausgewiesenes Expertenteam für digitales Storytelling, und die Bildungsinitiative MESH Collective zu Divimove.

Über Durex:

Die Marke Durex gehört zum Portfolio von Reckitt Benckiser, dem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Consumer Health Hygiene & Home. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung ist Durex Experte und Partner für sexuelle Aufklärung und Wohlbefinden in 150 Ländern. Innovationsgespür, stetige Weiterentwicklung und Qualität machen Durex zur Kondommarke Nr. 1. Über die große Auswahl an Kondomen hinaus umfasst die Produktpalette der Marke auch Gleitmittel und Sexspielzeuge für ein gesundes und erfülltes Sexualleben. Weitere Informationen finden Sie unter www.durex.de und auf www.rb.com/de.

