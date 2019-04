Ad Alliance

Flossbach von Storch startet mit der Ad Alliance digital durch

12. April 2019 - Fokus auf Qualität - das zeichnet den Vermögensverwalter Flossbach von Storch aus und das spiegelt auch der digitale Auftritt des Kölner Unternehmens wider. Erstmals setzte der Vermögensverwalter in seiner Markenkommunikation auf klassische Medienkanäle und das sehr erfolgreich. Für eine möglichst breite Zielgruppenansprache innerhalb der finanzstarken und anlageninteressierten Haushalte vertraute Flossbach von Storch auf das Digitaluniversum der Ad Alliance. Das Ziel: Die eigene Marke auch außerhalb der Finanzbranche sichtbar zu machen und die Zielgruppe für sinnvolle Anlagemöglichkeiten zu sensibilisieren. Hierfür wurden in der Zeit von Oktober bis Dezember 2018 sowohl In-Page- als auch In-Stream-Werbemittel eingesetzt. Das Ergebnis: Durch die Präsenz im Digitaluniversum der Ad Alliance konnte der Vermögensverwalter sämtliche Wirkungsparameter deutlich steigern - dreifache Werbeerinnerung, doppelte Markenbekanntheit und Ausbau der Kaufbereitschaft.

Erste spannende Erkenntnis: Flossbach von Storch konnte die Nettoreichweite enorm steigern, da die Marktforschung neben der Wirkung auch zeigte, dass es bei den einzelnen Kampagnenbausteine nur geringe Überschneidungen bei den belegten Angeboten der Vermarkter gab. Auch unter Wirkungsgesichtspunkten war die Kampagne ein Erfolg auf ganzer Linie. Je mehr Werbekontakte umso höher die Wirkung und das gilt sowohl für die Werbeerinnerung als auch für die Markenwerte, sowohl für In-Page als auch In-Stream. Somit hat sich die Werbeerinnerung innerhalb des Kampagnenzeitraumes verdreifacht - von fünf auf 15 Prozent. Ein konkreter Blick auf die gemessenen Kampagnenkontakte zeigte, dass die Kampagne umso besser wirkte, je mehr Kontakt die Befragten zu den Werbemitteln von Flossbach von Storch hatten. Die Werbewirkung konnte in der Kontaktklasse mit mehr als drei Kontakten sogar mehr als vervierfacht werden. Auch die einzelnen Kampagnenbestandteile In-Page und In-Stream brachten der Marke einen Mehrwert. Während sich mit In-Page die Wirkung nahezu verdoppelte, brachte Videowerbung einen nochmaligen Schub und pushte die Wirkung fast auf das Vierfache. Dem Werbeauftritt wurde attestiert, dass er "verständlich" und "sympathisch" ist, "zur Marke passt" oder auch "positiv in Erinnerung bleibt". Die Markenbekanntheit konnte fast verdoppelt werden. Und der Erfolg der Kampagne zeigte sich auch in puncto "Kaufbereitschaft": Die ohnehin hohe Bereitschaft der Zielgruppe, Kunde bei Flossbach von Storch zu werden, konnte nochmals gesteigert werden. Insbesondere gab es eine Verschiebung bei den Ausprägungen von "ja, wahrscheinlich" zu "ja, auf jeden Fall", was darauf hindeutet, dass die Kampagne die Befragten überzeugt hat.

"Die Begleitforschung für Flossbach von Storch belegt, wie großartig Kampagnen im Ad Alliance Universum funktionieren. Zum einen zeigen die Ergebnisse sehr eindeutig, dass wir unser Qualitätsversprechen halten - sowohl was das Umfeld als auch die Zielgruppe betrifft. Zum anderen hat diese neue Art der Messung gezeigt, wie harmonisch das Portfolio ineinander greift und wir dadurch in der Lage sind, deutsche Onliner nahezu überschneidungsfrei zu erreichen", freut sich Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance.

Auch Volker, Amedick, Geschäftsführer bei der verantwortlichen Mediaagentur pilot in München, freut sich über den Kampagnenauftritt: "Wir verstehen uns als Agentur, die Unternehmen beim Auf- und Ausbau ihrer Markenkommunikation unterstützt. Dabei scheuen wir keine Herausforderung. Wenn am Ende des Tages so tolle Belege herauskommen wir bei der Digitalkampagne von Flossbach von Storch freut uns das natürlich sehr. Wir haben somit nicht nur einen zufrieden Kunden, sondern gleichzeitig einen neuen Best Case, der unter anderem unsere Kompetenz erneut untermauert."

