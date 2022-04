health tv

Mediziner: "Versorgung nur mit Ärzten nicht zu stemmen"

Grüne wollen mehr Ärzte auf dem Land ausbilden

Kassenärzte fordern Digitalisierungspaket wie für Krankenhäuser

Bild-Infos

Download

Hürth (ots)

"Die klare Ansage ist: Wir müssen mehr Geld ausgeben", so die Einschätzung von Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) zu Krankenhausinvestitionen, die nach der NRW-Landtagswahl am 15. Mai auf die neue Landesregierung zukämen. Der gesundheitspolitische Sprecher der NRW-Landtagsfraktion ist Gast in der health tv-Sendung "Wir wählen Gesundheit - Landtagswahl in NRW". Dort diskutiert er mit Thomas Müller, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und Dr. Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Nordrhein und Vorstandsmitglied der Ärztekammer Nordrhein. Funken sieht den Datenaustausch im Gesundheitswesen derzeit überaus kritisch: "Die Telematikinfrastruktur in ihrer jetzigen Form kann man zu Grabe tragen. Das ist die zentrale Aussage aller niedergelassenen Ärzte." Der gesundheitspolitische Talk läuft im linearen Fernsehen am Sonntag um 13 Uhr und ist bereits auf YouTube abrufbar.

Funken fordert für die Vernetzung der IT-Systeme im Gesundheitswesen einen Neustart. "Es ist ja jetzt eine Nachbesserung vorgesehen, die dann bis 2025 wieder eine zweite Krücke macht, um dann 2025 in eine Telematikinfrastruktur zu kommen, die komplett anders ist. Das heißt: Wir haben jetzt viel Geld, das wir im Grunde genommen in desolate Strukturen stecken. Das Geld sollte man sich sparen und sinnvollerweise in weitergehende Strukturen investieren." Auch Müller sieht die niedergelassenen Ärzte in Sachen Digitalisierung von der Politik nicht ausreichend unterstützt: "Das Krankenhauszukunftsgesetz, da wurde ja gerade die Digitalisierung in Krankenhäusern gefördert. Es liegt sehr nahe, dass wir das auch für den ambulanten Bereich fördern, dass wir hier zu einer wirklichen Zusammenarbeit zwischen ambulant und stationär in diesem Digitalisierungsfeld kommen."

Fehlende Wertschätzung für Praxis-Teams beklagt

Andere Sorgen, die die beiden Vertreter des ambulanten Sektors umtreiben, gelten dem Nachwuchs, besonders in ländlichen Regionen. Um hier Abhilfe zu schaffen, spricht sich Gesundheitspolitiker Mostofizadeh in dem von Birgit Lechtermann moderierten Talk dafür aus, mehr Studenten gleich im ländlichen Raum auszubilden, "und nicht nur an den Universitäten Münster und Bielefeld. Meine Lebenserfahrung zeigt, dass Menschen immer erst, wenn sie an einem bestimmten Ort waren, sich niederlassen oder man bereit ist, dort zu arbeiten." Allgemeinmediziner Funken glaubt jedoch, dass die Zeit dafür gar nicht mehr ausreicht: "Man wird die Versorgung nicht mehr stemmen, wenn man nur auf die Ärzte setzt." Ein Lösungsansatz sei, Medizinische Fachangestellte (MFA) der Arztpraxen besser zu qualifizieren, um ihnen mehr Aufgaben übertragen zu können.

Schon in der Corona-Pandemie hätten die MFA enorme Leistungen vollbracht, bislang ohne finanzielle oder politische Würdigung, ergänzt Müller. Mit einer Plakataktion mache die KVWL darauf aufmerksam: "Wir werben dafür, dass diese Medizinischen Fachangestellten von der Politik die Wertschätzung bekommen, die sie verdient haben." Die MFA hätten über zwei Jahre lang "an der Front gekämpft, haben den Ärzten geholfen, den Bürgern geholfen, haben sie geimpft, haben sie getestet, alles möglich gemacht."

Grünen-Politiker kritisiert 2-Säulen-Modell in der Pflege

Handlungsbedarf besteht für Gesundheitspolitiker Mehrdad Mostofizadeh auch im Bereich von Pflege und Pflegeversicherung: "Es gibt noch ziemliche Ungerechtigkeiten innerhalb der Pflegeversicherung, also zwischen der privaten Pflegeversicherung und der gesetzlichen Pflegeversicherung. Wer gesetzlich pflegeversichert ist, war bis vor kurzem oftmals relativ zügig bei einer normalen Rente im Sozialbezug. Das muss man ändern, das ist nicht gerecht."

Der Talk ist die vierte Sendung der aktuellen Staffel von "Wir wählen Gesundheit". Im Austausch mit Landespolitikern und Experten aus der Praxis beleuchtet health tv, für welche Gesundheitspolitik CDU, SPD, FDP, Grüne und Linkspartei bei der NRW-Wahl am 15. Mai 2022 antreten.

Sendetermin

"Wir wählen Gesundheit - Landtagswahl in NRW", Gesundheitspolitische Ziele der Grünen, Sonntag, 1. Mai 2022, 13.00 Uhr (Wiederholung Montag, 19 Uhr), vorab bei YouTube.

Vorschau:

Ziele der Linkspartei zur Landtagswahl

"Wir wählen Gesundheit - Landtagswahl in NRW", Gesundheitspolitische Ziele der Linken, Sonntag, 8. Mai 2022, 13.00 Uhr

Über health tv

health tv ist Europas einziger Fernsehsender, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmet. Das Programm ist bundesweit per Kabel oder Satellit auf dem Fernseher oder über eine Internetverbindung auf dem Computer - PC, Tablet oder Smartphone frei empfangbar. Den Anspruch "Mehr wissen. Gesünder leben." setzt health tv mit einem erfahrenen Redaktionsteam um, das allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin informiert - im TV, im Web und über Printmedien.

Kontakt für Rück- und Presseanfragen

Chefredaktion Köln

German health tv GmbH

Jakob-Kaiser-Straße 13

50858 Köln

www.healthtv.de

Original-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell