Pralles Leben Gewinnspiel mit Emma Matratze und Energydrink Guampa

Zweite Jubiläumssendung des health tv Videopodcast Pralles Leben

Welches Risiko birgt Übergewicht für Betroffene? Birgit von Bentzel und Sylvia Kunert sprechen mit Fachleuten und Betroffenen über die Folgen und Begleiterkrankungen, die bei einer Adipositas-Erkrankung entstehen können. Welche Probleme bereiten Schlafapnoe, Diabetes Typ 2 und Gelenkerkrankungen Menschen mit Übergewicht und Adipositas? Ganz offen wird beim Videopodcast "Pralles Leben mit Gewicht" auch über Plastische Chirurgie gesprochen. Der Videopodcast berichtet seit einem Jahr über Übergewicht und Adipositas. Zum Jubiläum findet auf Facebook (www.facebook.com/PrallesLebenmitGewicht) ein Gewinnspiel mit dem Matratzenexperten Emma und Energyhersteller Guampa statt.

Ein Leben mit viel Gewicht ist nicht leicht. Doch wenn sich Begleiterkrankungen einstellen, bekommen Betroffene häufig ernsthafte gesundheitliche Problem. Denn das Risiko zum Beispiel an Diabetes Typ 2 zu erkranken, ist bei einem übergewichtigen Menschen mit einem Body Mass Index (BMI) von mehr als 27 bereits doppelt so hoch. Ist der Betroffene sogar adipös, hat also einen BMI von über 30, versechsfacht sich das Risiko einer Diabeteserkrankung. Und die Zahl der übergewichtigen Menschen steigt seit Jahren an. Mark Alexander erhielt in jungen Jahren die Diagnose Bluthochdruck und Diabetes Typ 2, für den schwer übergewichtigen Mann war es ein Weckruf, erzählt er bei "Pralles Leben": "Ich habe mich dann für einen Magenbypass entschieden."

Auch Schlafapnoe ist eine schwerwiegende Erkrankung, die häufig mit Übergewicht einhergeht. health tv-Doc Andreas Martin erklärt, welche Auswirkungen die Atemaussetzer für Betroffene haben. "Zwei Drittel der Patienten mit Schlafapnoe sind adipös. Starkbetroffene wachen automatisch bis zu 100-mal pro Nacht auf, wenn sie Atemaussetzer haben. Der Körper verhindert Tiefschlafphasen und ist in permanenter Alarmbereitschaft, um das Überleben zu sichern", sagt Dr. Martin. Der Körper ist gestresst und der erholsame Schlaf bleibt aus. "Auch Gelenkerkrankungen und Bluthochdruck entstehen häufig durch Übergewicht und haben oft verheerende Folgen für die Gesundheit und Lebensqualität", weiß der health tv-Experte.

"Pralles Leben mit Gewicht" berichtet rund um das Thema Übergewicht und Adipositas. Der health tv-Podcast findet auf allen Social-Media-Kanälen von health tv statt. Der Talk wird auf Social Media Kanälen intensiv begleitet, so auf der Facebook-Seite unter: Pralles Leben mit Gewicht - Startseite | Facebook

Über die German health tv GmbH

health tv ist Europas einziger multimedialer Anbieter von Gesundheitsinhalten mit einer TV-Sendelizenz. Die wirtschaftlich unabhängige 100%-Tochter einer Klinikkette genießt als redaktionell neutrales und unabhängiges Medium eine hohe Glaubwürdigkeit. Inhalte sind weltweit per Social-Media- und Streamingdienste, via Satelliten (Astra) oder deutschlandweit per Kabelnetz zugänglich. B2B-Kommunikation kann auch über geschlossene Kanäle erfolgen.

