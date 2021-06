health tv

"Pralles Leben" nach nur einem Jahr mit Millionenreichweite auf Social Media Video-Podcast von health tv feiert Jubiläum

Hürth (ots)

Seit einem Jahr dreht sich bei dem Video-Podcast "Pralles Leben mit Gewicht" alles rund um das Thema Übergewicht und Adipositas. Birgit von Bentzel und Sylvia Kunert sprechen mit Fachleuten und Betroffenen über Herausforderungen im Alltag, Begleiterkrankungen, Leidensdruck und Abnehmen. Experten und Betroffene geben Tipps unter anderem zu Partnerschaft, Sport und Ernährung. Die Jubiläumsausgabe blickt auf Höhepunkte zurück. Video- und Audiopodcast sind ab Donnerstag 15 Uhr in der Mediathek sowie um 19 Uhr im linearen TV bei health tv. Im Rahmen des Jubiläums findet ein Gewinnspiel auf facebook mit Gewinnen von Wundercurves und STEINERfood statt.

Die crossmediale Themenwelt hat schon im ersten Jahr auf facebook eine Millionenreichweite erzielt und freut sich über zweistellige Interaktionsraten. Moderatorin Sylvia Kunert liegt besonders die verständliche Vermittlung von medizinischen Sachverhalten am Herzen. "Mit der Reihe `Pralles Leben mit Gewicht´ möchten wir dazu beitragen, das Schwere etwas leichter zu machen." Dass Übergewicht ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist, weiß auch Birgit von Bentzel. "Viele Geschichten, die unsere Gäste im Podcast erzählen, machen mich sprachlos und zeigen wie sehr die Betroffenen leiden und das nicht nur körperlich, sondern auch seelisch," so von Bentzel.

Die Zahl der übergewichtigen Menschen steigt seit Jahren an. Laut Robert Koch Institut (RKI) sind zwei Drittel (67%) der deutschen Männer und über die Hälfte (53%) der deutschen Frauen vom Übergewicht betroffen. Übergewichtig gilt jeder mit einem Body Mass Index (BMI) von über 25. Mit einem BMI von über 30 gilt man als adipös. Übergewicht wird in unserer Gesellschaft oft als Schwäche ausgelegt und für die meisten ist es ein einsamer und verzweifelter Kampf gegen die Kilos. Birgit von Bentzel sieht "Pralles Leben" als Stimme für Betroffene. "Es ist so schön, dass unser Podcast sich um Lösungen bemüht, Betroffenen zuhört, Tipps gibt und vielleicht auch motiviert, neue Wege zu gehen." Sylvia Kunert wagt einen Blick in die Zukunft: "Ich freue mich auf zahlreiche neue Aspekte rund um das Thema "Übergewicht" und den Austausch auf den Social-Media Plattformen."

Hinweis zur Sendung

Der wöchentliche health tv-Podcast "Pralles Leben mit Gewicht" findet auf allen Social-Media-Kanälen von health tv statt - immer donnerstags um 19.00 Uhr auch im health tv-Fernsehen (ab 15.00 Uhr in der health tv-Mediathek). Wiederholt wird sonntags um 20.00 Uhr. Unsere Pralles Leben facebook-Seite finden Sie unter: Pralles Leben mit Gewicht - Startseite | Facebook

#übergewicht #übergewichtig #gesundabnehmen #abnehmen #abnehmen2021 #fitundgesund #pralleslebenmitgewicht #übergewichtbekämpfen

Über die German health tv GmbH

health tv ist Europas einziger multimedialer Anbieter von Gesundheitsinhalten mit einer TV-Sendelizenz. Die wirtschaftlich unabhängige 100%-Tochter einer Klinikkette genießt als redaktionell neutrales und unabhängiges Medium eine hohe Glaubwürdigkeit. Inhalte sind weltweit per Social-Media- und Streamingdienste, via Satelliten (Astra) oder deutschlandweit per Kabelnetz zugänglich. B2B-Kommunikation kann auch über geschlossene Kanäle erfolgen.

Original-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell