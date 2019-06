CommneX GmbH

Kommunalfinanzierung: Deutschlands Kämmerer verbannen das Fax aus ihren Amtsstuben

Kredit-Ausschreibungen erfolgen überwiegend per Mail oder über Online-Marktplätze

München (ots)

Schrieben im vergangenen Jahr noch 43 Prozent der Kommunen und kommunalen Unternehmen ihre Kredite per Fax aus, reduzierte sich der Wert in diesem Jahr auf 34 Prozent. Neben den dominierenden Einzel- und Sammelausschreibungen per Mail setzt jeder fünfte Kämmerer bereits auch auf digitale Kredit-Marktplätze. Für die Studie hat das Münchner FinTech CommneX zusammen mit der TU Darmstadt mehr als 170 Experten aus Kommunen, kommunalen Unternehmen und Finanzinstituten befragt.

"Bei den Kommunen findet derzeit ein Umdenken statt. Zwar nutzt die überwiegende Zahl der Kämmerer weiterhin die E-Mail, um mit potenziellen Finanzgebern in Kontakt zu kommen, doch das gute alte Faxgerät verliert weiter an Bedeutung. Immer mehr Städte und Gemeinden erkennen heute die Vorteile einer digitalen Finanzausschreibung", fasst CommneX-Geschäftsführer Friedrich v. Jagow die Studienergebnisse zusammen.

Kein Wunder, denn ein großes Plus ist die Zeitersparnis. Bei knapp jedem fünften für die Studie befragten Kämmerer dauert die Bearbeitung einer Kreditausschreibung - von der Erstellung bis zum Zuschlag - im Durchschnitt vier Stunden oder länger. Dagegen nimmt dieser Prozess auf Online-Marktplätzen deutlich weniger Zeit in Anspruch. "Bei Investitionsdarlehen, beispielsweise einem umfangreichen Strukturprojekt oder einer Umschuldungsmaßnahme, ist die Bearbeitungszeit extrem kurz. Für die Ausschreibung, die Prüfung und die Auswahl des passenden Angebotes benötigt der Nutzer oder die Nutzerin nur wenige Minuten", erläutert CommneX-Mitgründer Carl v. Halem.

Möglich wird dies unter anderem dank der einfachen und intuitiv gestalteten Eingabemasken des Online-Finanzvermittlers. Die Kommune definiert mit wenigen Klicks die Art des gesuchten Finanzgeschäfts, Volumen, Laufzeit und eine Ausschreibungsfrist. CommneX leitet die Ausschreibungen an registrierte Finanzinstitute weiter. Diese geben bei Interesse Angebote ab, aus denen die Kommune die für sie passende auswählt. Der häufig sehr zeitaufwendige Prozess des Marktvergleiches wird so erheblich verkürzt, da die Plattform auch automatisch verschiedene Tilgungsstrukturen, Laufzeiten und Zinsbindungsfristen gegeneinander rechnen kann.

"Digitale Kredit-Marktplätze gewinnen in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung, auch weil der Bekanntheitsgrad in Städten und Gemeinden stetig steigt. Diese Schnittstelle zwischen öffentlicher Finanzverwaltung und dem Finanzmarkt wird sich in deutschen Kämmereien weiter etablieren ", ist Prof. Dr. Dirk Schiereck von der TU Darmstadt, der das "Kommunal-Barometer" auch in diesem Jahr wissenschaftlich begleitet hat, überzeugt.

