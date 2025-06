Dexcom Deutschland GmbH

Moderne Diabetes-Technologie hautnah in deiner Stadt erleben

Mainz (ots)

Dexcom bringt seine smarten Zuckersensoren direkt zu Menschen mit Diabetes - und startet dafür die Dexcom Roadshow 2025! Das Dexcom Info-Mobil tourt durch Deutschland und macht Halt in rund 100 Destinationen, darunter große Innenstädte wie Berlin, München und Hamburg, ist aber auch auf ausgewählten Events zu sehen. Ziel der Roadshow ist es, Menschen mit Diabetes, Angehörige und Interessierte über moderne Diabetes-Technologie zu informieren und neue Möglichkeiten der Zuckerkontrolle erfahrbar zu machen.

Mobile Testmöglichkeit für Menschen mit Diabetes

Mit der Roadshow macht Dexcom innovative Diabetestechnologie hautnah erlebbar. Besucher können sich vor Ort im Info-Mobil über smarte Zuckersensoren wie das Dexcom G7 informieren, die einem die Zuckermessung abnehmen - für mehr Zeit im grünen Bereich. Zudem können Menschen mit Diabetes, ab zwei Jahren, die Zuckersensoren testen.*

Mit dem Info-Mobil schafft Dexcom nicht nur ein greifbares Erlebnis rund um modernes Diabetes-Management, sondern auch eine neue Art der Awareness für die Krankheit selbst.

Stationen der Dexcom Roadshow - Hier hält das Info-Mobil

Die Dexcom Roadshow tourt durch zahlreiche Orte in Deutschland - mit Stopps in belebten Innenstädten und bei ausgewählten Events. Dazu gehören unter anderem:

05.07.2025 - Vellmar: Diabetesfußballcamp

16.-18.07.2025 - Hamburg

13.08.2025 - Hannover

25.08.2025 - Halle

02.09.2025 - Leipzig

30.09.2025 - Würzburg

09.10.2025 - Berlin: Diabetes-Charity-Gala

07.-08.11.2025 - Mannheim: Diabetes Herbsttagung der DDG

* Wer kann an diesem Programm teilnehmen? Am Testprogramm können nur natürliche Personen ab 2 Jahren teilnehmen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, bei denen ein Diabetes mellitus diagnostiziert wurde und die eine der folgenden Therapien anwenden: (a) intensivierte konventionelle Therapie (ICT) bzw. Basis-Bolus-Therapie (Insulinabgabe mit Verzögerungsinsulin und schnellwirkendem Insulin zur Mahlzeit- und Gewebeglukosekorrektur) oder (b) Insulinpumpen-Therapie (CSII): Insulinabgabe mit einem schnellwirkenden Insulin in der Insulinpumpe, zusammen mit einem kompatiblen Smartphone. Eine Liste kompatibler Geräte finden Sie unter https://www.dexcom.com/compatibility. Sie erhalten den Testsensor kostenlos, sofern Sie beide Fragebögen ausfüllen. Sollten Sie die Fragebögen nicht ausfüllen, sind wir leider gezwungen, Ihnen den Testsensor in Rechnung zu stellen.

Jetzt Termin vereinbaren - Interviews & Austausch mit Experten

Sie möchten in Ihrer Stadt vor Ort ein Interview mit einem Experten führen, mit dem Dexcom-Team oder Menschen mit Diabetes und ihren Angehörigen oder ins Gespräch kommen? Dann melden Sie sich gerne zur Detailabstimmung unter de.presse@dexcom.com an.

Über Dexcom

Dexcom ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das Systeme zur kontinuierlichen Gewebeglukosemessung in Echtzeit (CGM) für Menschen mit Diabetes entwickelt und vertreibt. Dabei stehen für uns die Bedürfnisse der Nutzenden immer an erster Stelle. Auf der Grundlage umfassender klinischer Evidenz haben wir Innovationen im Bereich der CGM-Technologie maßgeblich mitgeprägt - mit dem Ziel, Patienten, Angehörigen und Fachpersonal den Umgang mit Diabetes zu erleichtern: Durch Hightech im Hintergrund und einfache Anwendung möchten wir Hilfe zur Selbsthilfe bieten - z. B. durch das direkte und intuitiv verständliche Biofeedback unserer Systeme. Mit offenen Schnittstellen bildet Dexcom außerdem die Grundlage für ein interoperables Ökosystem°, mit dem aus Therapie moderne Versorgung wird. In diesem Sinne verstehen wir uns auch als aktiver Partner für ein digitalisiertes Gesundheitswesen insgesamt.

° Dexcom CGM-Systeme können mit verschiedenen Smartphones, Smartwatches, Apps, Softwares und Insulinpens/-pumpen verknüpft werden. Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Systemgeneration ab.°

Dexcom, Dexcom CLARITY, Dexcom Follow, Dexcom One, Dexcom Share, Share sind eingetragene Marken von Dexcom, Inc. In den USA und sind möglicherweise in anderen Ländern eingetragen. © 2025 Dexcom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

