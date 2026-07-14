PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Rosa-Luxemburg-Stiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Neue Studie untersucht Medienaufsicht zur Nahost-Berichterstattung: Strukturelle Defizite gefährden Glaubwürdigkeit

Berlin (ots)

Der deutsche Journalismus steht vor der Herausforderung, den Nahostkonflikt ausgewogen und differenziert einzuordnen. Wie gelingt ihm das? Und wie schätzen die staatsfernen Gremien der deutschen Medienaufsicht das ein?

Die Studie "Medienaufsicht in Ausnahmezeiten - Presserat, Rundfunkräte, Medienanstalten und die deutsche Nahost-Berichterstattung" des Medienjournalisten Stefan Mey kommt zu dem Ergebnis, dass die Kontrollmechanismen nur eingeschränkt funktionieren. Während der Presserat seinen Kontrollauftrag aktiv wahrnimmt, bleiben Rundfunkräte und Landesmedienanstalten überwiegend passiv. Dies werfe grundlegende Fragen nach der demokratischen Resilienz des deutschen Mediensystems auf.

Stefan Mey untersucht und vergleicht in der Studie die Arbeit des Presserats, der zwölf Rundfunkräte und 14 Landesmedienanstalten zwischen Oktober 2023 und Dezember 2025. Im Fokus stehen Beschwerden zu Nahost-Berichterstattung.

Der Deutsche Presserat entschied über 72 Beschwerden zu Nahost-Berichterstattung und sprach zwölf öffentliche Rügen aus. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurden ebenfalls 72 Programmbeschwerden entschieden. Es kam zu fünf förmlichen Beanstandungen. Bei den Landesmedienanstalten ergab die Untersuchung keinen Fall journalistischer Medienaufsicht im privaten Rundfunk - allerdings ein Vorgehen gegen einen Palästina-solidarischen Influencer.

Henning Obens, Bereichsleiter der Politischen Kommunikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung, sagt: "Mit der Studie soll eine sachliche Debatte über die Rolle der Medienaufsicht angestoßen werden. Ziel ist es, journalistische Standards zu stärken, Transparenz zu fördern und das Vertrauen in unabhängigen Qualitätsjournalismus langfristig zu sichern."

Der Studienautor Stefan Mey, Autor der Studie, sagt: "Der Presserat macht einen soliden Job und verurteilt regelmäßig journalistische Standardverletzungen - vor allem bei einer großen Boulevard-Zeitung. Dabei zeigt sich ein klares Muster: Alle Rügen zu Nahost-Berichterstattung gingen auf propalästinensisch motivierte Beschwerden zurück. Rundfunkräte und Medienanstalten schöpfen ihre erheblichen Möglichkeiten kaum aus. Journalistischen Regelverstößen und antipalästinensischem Rassismus setzen sie wenig entgegen. Das System der staatsfernen Medienaufsicht versagt teilweise. Das ist gefährlich, auch im Hinblick auf zukünftige gesellschaftliche Konflikte."

Zur Studie: https://www.rosalux.de/publikation/id/54687.

Pressekontakt:

Jannine Hamilton
Mobil +49-173-6096103
jannine.hamilton@rosalux.org

Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Rosa-Luxemburg-Stiftung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Weitere Storys: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Alle Storys Alle
  • 06.07.2026 – 08:00

    Neue Studie analysiert transnationale Kampagne gegen UNRWA

    Berlin (ots) - Eine aktuelle Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung zeigt, dass die politische Delegitimierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Deutschland Teil einer über Jahre angelegten transnationalen Advocacy-Kampagne war. Ziel sei es gewesen, die politische Reichweite des palästinensischen ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 07:40

    Mythos widerlegt: Erbschaftsteuer zwingt nicht zu Mieterhöhungen

    Berlin (ots) - Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung zeigt: Die Steuer auf geerbte Mietimmobilien ist in allen untersuchten Fällen aus laufenden Mieteinnahmen finanzierbar - und empfiehlt die Abschaffung von Steuerprivilegien Wer ein Mehrfamilienhaus erbt, ist nicht gezwungen, die Mieten zu erhöhen oder die Immobilie zu verkaufen. In nahezu allen Fällen wäre sogar eine Senkung der Mieten um 25 Prozent möglich, ohne die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren