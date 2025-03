PIZ Heer

Panzerbrigade 45 wird in Litauen offiziell in Dienst gestellt

Strausberg, 31.03.2025 (ots)

Am 1. April wird die Panzerbrigade 45 in Litauen offiziell in Dienst gestellt.

Der bisherige Aufstellungsstab geht mit einem militärischen Antreten am Dienstort Vilnius zum regulären Brigadestab über. Damit wird die Brigade offiziell als militärischer Großverband des deutschen Heeres aufgestellt. In diesem Zuge erhält die Brigade auch ihr offizielles Wappen.

Darüber hinaus werden an diesem Tag in Rokantiskés das Sanitätszentrum der Brigade Litauen sowie in Nemenciné eine Stabsunterstützungs- und eine Fernmeldekompanie aufgestellt. Im Sommer wird es einen dazugehörigen feierlichen Aufstellungsappell in der litauischen Öffentlichkeit geben.

Die Panzerbrigade 45 ist der Kernanteil der militärischen und zivilen Dienststellen, die in Litauen unter dem Oberbegriff Brigade Litauen aufgestellt werden. Im Sommer 2023 hat Verteidigungsminister Pistorius entschieden, eine einsatzbereit deutsche Kampftruppebrigade fest in Litauen zu stationieren. Damit übernimmt Deutschland Verantwortung innerhalb der NATO.

Bis zum Ende des Jahres 2025 werden rund 500 Angehörige der Brigade in Litauen ihren Dienst tun. In Abhängigkeit der Fertigstellung der benötigten Infrastruktur durch Litauen sollen nach und nach immer mehr Truppen aus Deutschland verlegt werden, bis die Zielgröße von 4.800 Soldatinnen und Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitenden erreicht ist.

Auch über die Brigade Litauen hinaus ist die Bundeswehr in diesem Jahr bei zahlreichen Übungen in Litauen sichtbar: Die Division Schnelle Kräfte wird im Mai an der Übung "Griffin Lightning" mit rund 700 Soldatinnen und Soldaten sowie an der Übung "Swift Response" mit bis zu 500 Soldatinnen und Soldaten teilnehmen. Die Panzerbrigade 37 "Freistaat Sachsen" nimmt im September mit bis zu 1.000 Soldatinnen und Soldaten an der Übung "Grand Eagle II".

Deutschland und Litauen sind enge Partner in der NATO und arbeiten auch in der Europäischen Union eng zusammen. Darüber hinaus verfolgen die Staaten mit der Stationierung der deutschen Panzerbrigade auch ein besonderes bilaterales Projekt. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Bundeswehr eine Brigade im Ausland stationiert.

Der Aufbau der Brigade begann mit der Unterzeichnung der bilateralen Roadmap durch Verteidigungsminister Boris Pistorius und seinen litauischen Amtskollegen am 18. Dezember 2023. Ab April 2024 war ein Vorkommando vor Ort tätig, aus dem bis Jahresende ein Aufstellungsstab wurde. Dieser wuchs nun zu einem Brigadestab auf.

Der baltische Staat mit seinen drei Millionen Einwohnern liegt genau zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und dem mit Russland verbündeten Belarus. In dieser besonders exponierten Lage unterstützt Deutschland den Verbündeten: seit 2017 als Teil der Multinationalen Battlegroup Litauen und künftig mit der dauerhaft stationierten Brigade Litauen.

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell