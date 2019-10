Video: "Feuer frei" in Schweden

Presse- und Informationszentrum des Heeres

Strausberg (ots)

Deutschland hat keine menschenleeren Weiten, Schweden schon: Soldaten der 3. Kompanie des Artilleriebataillons 131 aus Weiden haben im Oktober mit ihrem Raketenwerfer Mars II auf einem Testgelände in Vidsel in Nordschweden Raketen verschossen. Es ging darum, mit der Hochpräzisionswaffe verschiedene kilometerweit entfernte Ziele genau zu treffen und dabei so wenig wie möglich Kollateralschäden anzurichten. Die Artilleristen berichten im Video von ihrer Übung.

zum Beitrag: https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.oktober2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBH3D8M932DIBR

