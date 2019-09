Presse- und Informationszentrum des Heeres

Führungswechsel im Amt für Heeresentwicklung am 26. September 2019

Ein Dokument

Strausberg (ots)

Während eines feierlichen Übergabeappells in der Konrad-Adenauer-Kaserne in Köln überträgt der Kommandeur Deutsche Anteile Multinationale Korps/Militärische Grundorganisation, Generalleutnant Stephan Thomas, am Donnerstag, den 26. September 2019, die Führung über das Amt für Heeres-entwicklung (AHEntwg) von Generalmajor Reinhard Wolski an Brigadegeneral Bernhard Liechtenauer. Zu dem militärischen Zeremoniell treten die Soldatin-nen und Soldaten und die zivilen Angehörigen des AHEntwg an. Es werden 250 geladene Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Militär erwartet. Musikalisch wird das Zeremoniell durch das Heeresmusikkorps aus Koblenz begleitet.

Pressekontakt:

Amt für Heeresentwicklung

Pressestelle

Telefon: 0211 / 9371 - 4692

Fax: 0211 / 9371 - 3260

E-Mail: ahentwgpresse@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell