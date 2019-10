Presse- und Informationszentrum des Heeres

Das können unsere Streitkräfte! Besuchertag der Informationslehrübung "Landoperationen" am 11. Oktober 2019

Strausberg (ots)

Gemeinsam zeigen das Deutsche Heer, die Streitkräftebasis, der Sanitätsdienst der Bundeswehr sowie der Cyber- und Informationsraum während der Informationslehrübung "Landoperatio-nen" (ILÜ LandOp 2019) ihre Leistungsfähigkeit. Rund 2.000 Soldatinnen und Soldaten sowie mehr als 100 Ketten- und 450 Radfahrzeugen sind auf den Truppenübungsplätzen Munster und Bergen im Einsatz.

Ziel ist es, bildhaft zu verdeutlichen, wie Landstreitkräfte in einem teilstreitkräftegemeinsamen Sze-nario im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zusammenwirken. Die Lehrübung ist in ihrer Art einzigartig in der Bundeswehr und dient vorrangig der Aus- und Wei-terbildung des Offiziernachwuchses sowie den angehenden Generalstabsdienstoffizieren der Bun-deswehr. In den drei Wochen der Lehrübung werden über 5000 Besucher erwartet.

Wir laden Sie ein, sich am 11. Oktober 2019, dem Besuchertag, selbst ein Bild von der Informations-lehrübung Landoperationen 2019 zu machen.

