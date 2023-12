AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg

Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg Dennis Klecker MdL unterstützt die Bauernproteste gegen die Sparpolitik der Ampel:

Stuttgart (ots)

"Mit der Streichung von Agrardieselbeihilfe und Kfz-Steuer-Befreiung ist die Verteuerung der Lebensmittelproduktion vorprogrammiert. Das ist angesichts der Inflation weder den Verbrauchern noch den Bauern zuzumuten. Darüber hinaus wird es zu einem massiven Höfesterben kommen - während Milliarden in die Ukraine oder den sogenannten Klimaschutz gepumpt werden. Alles ist wichtig - außer die eigene Bevölkerung. Da diese Regierung jedes Maß und jede Bodenhaftung verloren hat, muss man sie ebenso drastisch wie energisch darauf hinweisen. Ich wünsche den Bauern in Berlin und an jedem anderen Standort zumal auch in Baden-Württemberg viel Erfolg."

Original-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell