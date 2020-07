FOX

Der Doktor kehrt zurück: FOX präsentiert die 12. Staffel der britischen Kultserie "Doctor Who" ab 23. Juli

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

München (ots)

- Jody Whittaker verkörpert erneut die Rolle des Doktors - Mit Gastauftritten von Stephen Fry ("Sherlock Holmes: Spiel im Schatten"),Sir Lenny Henry ("Broadchurch"), Robert Glenister ("Spooks - Im Visier des MI5") und Goran Visnjic ("Timeless") - Die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt - Alle 10 Episoden der 12. Staffel "Doctor Who" exklusiv ab 23. Juli immer donnerstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere

Als erste weibliche Verkörperung des Doktors sorgte Jodie Whittaker für Begeisterung bei den Fans - jetzt kehrt sie in einer neuen Staffel in ihrer Paraderolle zurück. Begleitet von ihren drei besten Freunden Ryan (Toson Cole), Yaz (Mandip Gill) und Graham (Bradley Walsh) muss sich der Doktor seinen bisher größten Herausforderungen stellen. Die 12. Staffel beginnt mit "Spyfall", einem zweiteiligen Blockbuster, der mit cineastischer Optik, fesselnden Charakteren und einer Vielzahl neuer außerirdischer Gefahren überzeugt. Als Gaststars treten in der neuen Staffel der britische Allround-Entertainer Stephen Fry ("Sherlock Holmes: Spiel im Schatten"), Sir Lenny Henry ("Broadchurch") sowie die Schauspieler Robert Glenister ("Spooks - Im Visier des MI5") und Goran Visnjic ("Timeless") auf.

FOX präsentiert die neuen Abenteuer der 12. Staffel "Doctor Who" ab 23. Juli immer donnerstags um 21.00 Uhr.

Über "Doctor Who" Staffel 12

In Staffel 12 sehen sich der Doktor und ihre Begleiter zahlreichen alten und neuen Bedrohungen gegenüber. Auf ihren Reisen durch Raum und Zeit begegnen sie etwa den körperlosen Kasaavin, einer außerirdischen Spezies, die sich mühelos durch jedes Hindernis bewegen kann und das Universum mittels DNA-Manipulation übernehmen will. Mit Mut und Einfallsreichtum muss das Quartett ihre Machenschaften durchkreuzen, um die Menschheit zu retten. Bei der Suche nach einer flüchtigen Person sorgen zudem die Judoon - rhinozerosartige Aliens, die als rüpelhafte Polizeitruppe für die intergalaktische "Schattenproklamation" arbeiten - für Chaos. Doch wer ist der geheimnisvolle Flüchtige und welche Verbrechen werden ihm zur Last gelegt? Auch ihrem Erzfeind, dem "Master" (Sacha Dhawan), der weiterhin an Plänen zur Vernichtung der Menschheit arbeitet, muss sich der Doktor in der neuen Staffel aufs Neue stellen.

Sendetermine:

- Die 12. Staffel von "Doctor Who" ab 23. Juli 2020 immer donnerstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle zehn Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

Pressekontakt:

Rosario Sicali

PR & Kommunikation

Fox Networks Group Germany

Tel: +49 89 203049 121

rosario.sicali@fox.com

Original-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell