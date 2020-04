FOX

Alternative Realitäten: FOX präsentiert die vierte Staffel von "The Good Fight" ab 30. Juni als deutsche TV-Premiere

- Vierte Staffel der erfolgreichen Anwaltsserie als deutsche TV-Premiere ab 30. Juni 2020, dienstags ab 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Neu im Cast: "Hannibal"-Veteran Hugh Dancy als neuer Anwalt - Zurück aus "Good Wife": Zach Grenier als linkischer Steueranwalt David Lee; als Gaststars dabei Michael J. Fox als Louis Canning und John Larroquette ("Boston Legal") als Gavin Firth

Die hochkarätig besetzte Anwaltsserie "The Good Fight" geht in die vierte Runde. Mit brandaktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen sorgt "The Good Fight" immer wieder für Aufsehen. In den zehn neuen Folgen geht es vor allem um große Firmen-Fusionen und die aktuelle politische Lage in den USA. Die Kanzlei Reddick, Boseman & Lockhart wurde von einer sehr großen, internationalen Firma übernommen. Die Hauptfiguren um Staranwältin Diane Lockhart (Christine Baranski) und ihren Partner Adrian Boseman (Delroy Lindo), die bislang ihr Schicksal selbst in der Hand hatten, werden nun von anderen Leuten kontrolliert: Die multinationale Kanzlei STR Laurie macht Reddick, Boseman & Lockhart zu einem kleinen Tochterunternehmen. Von nun an ist nichts mehr, wie es war. Diane Lockhart und ihren Kollegen werden Fälle entzogen und sie müssen sich auch kleinste Entscheidungen vom Mutterkonzern absegnen lassen. Die neue Konstellation birgt jede Menge Konfliktpotential, denn der Verlust ihrer Unabhängigkeit setzt Diane und Co. ziemlich zu.

Die von "Entertainment Weekly" als "beste Anwaltsserie im TV-Universum" gefeierte Serie von Robert und Michelle King ("Good Wife") überzeugt erneut durch hervorragende Darsteller. An der Seite der zweifachen Tony-Gewinnerin Christine Baranski, die schon in "Good Wife" als Top-Juristin Diane Lockhart begeisterte und dafür sechsmal für den Emmy nominiert wurde, glänzen u.a. Delroy Lindo ("Malcolm X") und Cush Jumbo ("Torchwood"). Als Gaststars sind diesmal Michael J. Fox ("Zurück in die Zukunft") und John Larroquette ("Boston Legal") dabei. Produziert wird das erfolgreiche Spin-off der Anwaltsserie "The Good Wife" von Robert und Michelle King.

FOX präsentiert exklusiv die vierte Staffel von "The Good Fight" ab 30. Juni immer dienstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "The Good Fight"

Was wäre, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre als in der Realität? Zu Beginn der vierten Staffel von "The Good Fight" wird Diane Lockhart (Christine Baranski) mit einer möglichen Antwort konfrontiert: In einer alternativen Wirklichkeit hat nicht Donald Trump, sondern Hillary Clinton die US-Präsidentschaftswahlen von 2016 gewonnen - mit überraschenden Folgen auch für die liberale Diane. Außerdem stehen die Anwältinnen und Anwälte bei Reddick, Boseman & Lockhart vor erheblichen geschäftlichen Herausforderungen. Die Kanzlei hat nämlich ihren wichtigsten Klienten verloren und der Name eines ihrer Gründungspartner stark an Einfluss eingebüßt. Besonders hart trifft Diane und Co., dass sie jetzt ein Übernahmeangebot der multinationalen Kanzlei STR Laurie annehmen müssen. Von nun an redet ihnen deren Chefetage in jede Kleinigkeit rein. Zwar treten die neuen Herren zunächst wohlwollend auf, doch die Kolleginnen und Kollegen haben trotzdem schwer mit dem Verlust ihrer Unabhängigkeit zu kämpfen. Auch Staffel 4 von "The Good Fight" macht einmal mehr deutlich: Zwischen Recht und Gerechtigkeit gibt es mitunter erhebliche Unterschiede.

Sendetermine:

- Die vierte Staffel von "The Good Fight" als deutsche TV-Premiere ab 30. Juni 2020 immer dienstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle zehn Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

