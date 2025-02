Deutschlandradio

Deutschlandfunk App künftig mit "Einfachem Modus" für leichtere Bedienbarkeit

Audio App setzt auf Barrierefreiheit - Einfacher Zugang zu Radio und Podcasts

Die Deutschlandfunk App wird zum Vorreiter beim Thema Inklusion. Künftig bietet die App einen "Einfachen Modus" an. Damit können Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung die vielfältigen Audio-Angebote der Deutschlandfunk-Programme deutlich besser nutzen. Mit einer völlig neu strukturierten Benutzeroberfläche erleichtert der "Einfache Modus" die Bedienung und das Hören dabei auch für alle, die gerade kochen, Sport machen, unterwegs sind - oder sich einfach mehr Ruhe und Fokus wünschen. Mit der technischen und konzeptionellen Innovation erfüllt Deutschlandradio bereits jetzt die zukünftig strengeren gesetzlichen Vorgaben für Barrierefreiheit.

"Einfach für alle"

Der neue "Einfache Modus" setzt auf bestmögliche Barrierefreiheit und ermöglicht durch eine großflächige Darstellung der Inhalte die Konzentration auf das Wesentliche. Die Bedienung der App wird durch ein klares Schriftbild, größere interaktive Flächen wie Play-Buttons, die Reduzierung von Untermenüs sowie erhöhte Farbkontraste vereinfacht. Navigiert wird vertikal, ohne Overlays oder die Nutzung von Swipe-Gesten. Die Darstellung der Funktionen ist noch übersichtlicher, gleichzeitig werden im "Einfachen Modus" künftig die wichtigsten Funktionen textlich erklärt. Verloren geht dabei nichts - auch im "Einfachen Modus" der Deutschlandfunk App sind alle Audios abrufbar und alle wesentlichen Funktionen enthalten. Durch die Transkription des Deutschlandfunk-Livestreams bietet der neue Modus darüber hinaus künftig Radio zum Mitlesen. User können jederzeit zwischen "Standardmodus" und "Einfachem Modus" wählen.

Deutschlandradio-Programmdirektorin Jona Teichmann: "Ich freue mich sehr über dieses zusätzliche Angebot in unserer Deutschlandfunk App. Es bietet einen klaren und einfachen Überblick unseres gesamten Programms. Das Tolle daran: Es ist für alle ein Gewinn. Denn nicht nur Menschen mit Sehbehinderung profitieren, jeder und jede tut es, zum Beispiel durch die größere Benutzeroberfläche. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem 'Einfachen Modus' Vorreiter bei der Barrierefreiheit unter den reichweitenstarken Audio-Apps im Land sind."

Über die Deutschlandfunk App und weitere Angebote:

Die Deutschlandfunk App bietet seit 2017 Zugang zu den Livestreams der Deutschlandfunk-Programme und das vollständige Audio- und Podcast-Angebot von Deutschlandradio. Ausgewählte Audios sind hier oft zuerst verfügbar, hinzu kommen zahlreiche Dialogformate zu gesellschaftlich relevanten Themen. Die App bietet unter anderem einen Timeshift-Player für Livestreams, redaktionell kuratierte Empfehlungen im "Magazin", Themenschwerpunkte, eine Podcast-Bibliothek und Downloadmöglichkeiten. Ergänzt wird die Deutschlandfunk App durch die App Dlf Nachrichten, die rund um die Uhr einen Überblick über die relevanten Nachrichten aus Deutschland und der Welt sowie eine Push-Funktion für Eilmeldungen bietet. Die Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion veröffentlicht darüber hinaus mit "nachrichtenleicht" ein umfangreiches barrierearmes Informationsangebot in Einfacher Sprache auf verschiedenen Ausspielwegen.

Download für iOS und Android:

Das Update der App mit "Einfachem Modus" (Version 4.0) ist in den kommenden Tagen in den App Stores für Apple- und Android-Smartphones verfügbar. Die Entwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit Make Studio für Konzeption und Design sowie Appsfactory für die Programmierung.

