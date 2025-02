Deutschlandradio

Die Mutter aller Serien

Ein Deutschlandfunk-Podcast entdeckt 1001 Nacht neu

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Jeder kennt den Titel, die wenigsten haben es gelesen. "1001 Nacht" hat eine über tausendjährige Erfolgsgeschichte, es ist globale Popkultur, immer wieder neu interpretiert - Stereotype inbegriffen. Der Deutschlandfunk entdeckt diese Weltliteratur mit einer Hörspieladaption neu. Als Podcast mit 67 Episoden und zusätzlichem Bonusmaterial feiert "1001 Nacht" das serielle Erzählen.

Vielen sind nur die kindgerechten Versionen von 1001 Nacht bekannt. Dabei eröffnet das Werk einen riesigen Erzählkosmos: Die ältesten erhaltenen arabischen Fragmente stammen aus dem 9. Jahrhundert, es gibt indische und persische Elemente. Die Verfasser sind anonym. So muss niemand mit seinem oder ihrem Namen für die teils gewalttätigen und freizügigen Inhalte geradestehen. Für die Aufnahme in die Sammlung gibt es nur ein Kriterium: Spannung!

Schahrasad erzählt um ihr Leben - und das Publikum hört zu. "1001 Nacht" als Podcast führt in 67 Folgen in Paläste und auf Partys, zu selbstbewussten Frauen und verzauberten Wesen. Eine intelligente junge Frau tritt mit dem Versprechen an, Nacht für Nacht eine noch aufregendere Geschichte zu erzählen. Was "1001 Nacht" heute so interessant macht: Das Werk ist uralt und bedient sich hochmoderner Erzählformen. Denn in dieser Adaption der Neuübersetzung von Claudia Ott wird deutlich: Schahrasad ist eine Host-Figur, die Folge für Folge durch ihre Art des Erzählens einen Geschichtenkosmos lebendig werden lässt. Sie erfindet die Prototypen des Cliffhangers, lange bevor es den Begriff überhaupt gibt. Storytelling aus dem 10. Jahrhundert trifft Hörbedürfnisse des 21. Jahrhunderts: "1001 Nacht" ist gewissermaßen die Mutter aller Serien.

67 Folgen erzählen jeweils eine nächtliche Geschichte aus "1001 Nacht". Die preisgekrönte Hörspielregisseurin Judith Lorentz hat zusammen mit Roxana Samadi, die Schahrasad verkörpert, eine zeitgemäße Fassung erarbeitet. Sie verbindet deutsche und arabische Passagen sowie Storytelling-Elemente und feiert das mündliche, intime Erzählen. Jede Episode von "1001 Nacht" hat eine Länge zwischen fünf und zehn Minuten.

Insgesamt ergeben alle Episoden rund acht Stunden Hörspielmaterial. Ergänzt werden die aufwendig inszenierten Hörspielstücke um neun Bonusfolgen, die den berühmten Erzählkosmos begreiflich machen und Hintergrundwissen liefern.

Als Podcast ist "1001 Nacht" in der Deutschlandfunk App ab 28. Februar, dem Beginn des Ramadans, abrufbar. Deutschlandfunk Kultur sendet von Montag bis Samstag täglich eine Episode zu Sonnenuntergang vor den 17.00 Uhr Nachrichten.

Und auch im Radio wird eine ganze Nacht lang durcherzählt: Alle 67 Folgen von "1001 Nacht" mit zusätzlichen Gesprächsfolgen sendet Deutschlandfunk Kultur eine Nacht lang am Stück: Am 29. März von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr am nächsten Morgen gehört die Sendezeit den Geschichten von Schahrasad.

Original-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuell