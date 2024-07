Robotik und KI in der intraoperativen 3D Bildgebung

BG Klinik Ludwigshafen

Die BG Klinik Ludwigshafen setzt als eine der ersten Kliniken in Deutschland eine Weiterentwicklung der mobilen C-Bögen für die intraoperative 3D Bildgebung ein. Das neue System "Ciartic Move" wurde im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen der Siemens Healthineers AG und der BG Klinik Ludwigshafen in den letzten neun Jahren in engem Austausch zwischen Ingenieuren, Medizinern und OP-Personal entwickelt.

Bei dem System "Ciartic Move" handelt es sich um ein selbstfahrendes Röntgengerät für die intraoperative 3D Bildgebung. Das Gerät ist mit omnidirektionalen Rädern ausgestattet. Die Technik entstammt der automatisierten Robotik und erlaubt dem OP-Personal, den C-Bogen so zu programmieren, dass er auch auf kleinstem Raum punktgenau in jede Position steuert.

Die intraoperative 3D-Bildgebung, seit rund zwei Jahrzehnten Standard an der BG Klinik Ludwigshafen, erzeugt CT-ähnliche Bilder zur exakten intraoperativen Beurteilung des OP-Ergebnisses, vor allem in anatomisch anspruchsvollen Regionen. Das weiterentwickelte selbstfahrende System bringt bedeutende Verbesserungen mit. Einstellungen werden automatisiert abgerufen, die Park- und die Röntgenposition während der OP wird gespeichert und auf Knopfdruck exakt angesteuert. Durch die automatisierte Handhabung werden Röntgenaufnahmen schneller und genauer angefertigt. Davon profitieren auch die Patienten, da es die Eingriffszeit verkürzen und die Strahlenbelastung reduzieren kann.

Prof. Dr. Paul Alfred Grützner, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der BG Klinik Ludwigshafen: "Die Entwicklungskooperation, die wir seit über einem Jahrzehnt haben, führt zu maßgeschneiderten Lösungen für unser OP-Setting. Es ist ein Produkt entstanden, das die Abläufe im OP erleichtert und zu verkürzten Prozesszeiten und einer Reduktion der Strahlenbelastung beiträgt".

Prof. Dr. Sven Vetter, Leitender Arzt der Wirbelsäulenchirurgie: "An der BG Klinik Ludwigshafen gehört die Versorgung komplexer chirurgischer Fälle zur Routine. Technische Innovationen wie diese ermöglichen es uns, auch bei komplexen Eingriffen eine optimale Behandlung sicherzustellen."

