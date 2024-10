ARD Presse

Gemeinsamer Auftritt von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse

Stuttgart (ots)

ARD, ZDF und 3sat präsentieren ein gemeinsames Programm von der Literaturbühne im Forum der Messe. Sie ist vom 16. bis zum 20. Oktober Schauplatz zahlreicher Lesungen, Gespräche und Veranstaltungen. Die Kooperation zeigt die Vielfalt der weltweit größten Bücherschau, ob vor Ort, im Netz, TV oder Radio. Mit dabei sind Autorinnen und Autoren wie Frank Schätzing, Roberto Saviano, Francesca Melandri, Nora Bossong, Elif Shafak, Sasa Stanisic, Jackie Thomae, Friedenspreisträgerin Anne Applebaum sowie die Trägerin oder der Träger des Deutschen Buchpreises 2024. Programmakzente von Arte, Phoenix und Deutschlandfunk Kultur runden das Angebot ab.

Das Bühnenprogramm vor Ort

Täglich von 10 bis 18 Uhr erlebt das Publikum Gespräche über die aktuellen Bücher dieses Herbstes auf der Literaturbühne im Forum der Messe. Interviewt werden die namhaften Gäste von bekannten Moderatorinnen und Moderatoren wie Thea Dorn, Bärbel Schäfer, Denis Scheck, Salwa Houmsi, Mona Ameziane, Katty Salié, Jo Schück, Vivian Perkovic, Cécile Schortmann und Gert Scobel. In der Reihe"Sheroes - Streiterinnen für die Zukunft" debattiert die Schriftstellerin und Journalistin Jagoda Marinic täglich mit Frauen, die engagiert für ihre Positionen eintreten. ZDF-Moderatorin und Schriftstellerin Thea Dorn diskutiert in "Das Literarische Quartett Spezial - U21" mit drei jungen Literaturfans, die je einen Roman vorstellen, der sie besonders begeistert hat. 3sat-Moderator Gert Scobel und seine Mitstreiterinnen Sandra Kegel, Katrin Schumacher und Barbara Vinken werfen in der "Buchzeit" einen unterhaltsamen Blick auf ausgewählte Neuerscheinungen. Weitere beliebte Formate wie "Druckfrisch" mit Denis Scheck und Bärbel Schäfers "Bücher-Talk" sind ebenfalls zu erleben. Außerdem wird der renommierte "aspekte-Literaturpreis" für das beste deutschsprachige Debüt auf der Frankfurter Buchmesse vergeben.

Das Bühnenprogramm ortsunabhängig erleben

Für alle, die nicht vor Ort sein können, ist das Bühnenprogramm live und auf Abruf in den Mediatheken, Online-Angeboten und Social-Media-Kanälen der drei Partner zugänglich. Der Livestream von der Literaturbühne ist abrufbar unter: ardkultur.de, buchmesse.zdf.deund 3sat.de. ARD Kultur bietet zudem Buchmessen-Highlights als Video-on-Demand und als Audio.

Gebündelt werden die Höhepunkte des Bühnenprogramms in zwei unterschiedlich ausführlichen Ausgaben der von ZDF, hr und 3sat gemeinschaftlich produzierten Sendung "dein buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse 2024 auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat". Zu sehen online und in 3sat am Sonntag, 20. Oktober, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 23. Oktober, 1.50 Uhr, mit je 90 Minuten. Im ZDF am Montag, 21. Oktober, 2.15 Uhr, mit 180 Minuten. Und im hr-fernsehen am Sonntag, 3. November, 9.30 Uhr.

Ausstrahlungen und Beiträge rund um die Buchmesse

Im ZDF ausgestrahlt werden"Das Literarische Quartett" sowie Beiträge und Berichte in "aspekte". In 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, ist nicht nur die "Buchzeit" zu sehen, sondern auch das 3sat-Magazin "Kulturzeit", das vorab und während der Messe werktäglich berichtet. Interessante Einblicke liefern zudem das ARD-Kulturmagazin "ttt - titel, thesen, temperamente" und "hauptsache kultur" im hr-fernsehen. Ein abwechslungsreiches Programm zur Buchmesse bieten darüber hinaus die ARD-Kulturwellen im Hörfunk sowie in der ARD Audiothek.

Literaturgala

Im Rahmen der diesjährigen Literaturgala von ZDF, ARD/hr und 3sat stellen Thea Dorn und Denis Scheck mit sieben internationalen Literatinnen und Literaten deren neueste Werke vor und diskutieren aktuelle Themen und Ereignisse. Mit dabei sind: Roberto Saviano, Anne Applebaum, Nora Bossong, Meron Mendel, Saba-Nur Cheema, Frank Schätzing und Mithu Sanyal. Ausgestrahlt wird "Buchzeit - Die Literaturgala. Von der Frankfurter Buchmesse" am Samstag, 19. Oktober, um 21.15 Uhr in 3sat. Höhepunkte der Gala werden in hr2-kultur und auf ardkultur.de zu hören sein.

