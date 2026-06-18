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GO! Express & Logistics eröffnet mit "Beyond The Box" neue Perspektiven auf Logistik

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Hamburg (ots)

Vernissage in Hamburg macht die unsichtbare Welt der Logistik durch Kunst erlebbar.

Logistik wirkt im Verborgenen. Je reibungsloser sie funktioniert, desto weniger fällt sie auf. Genau diesen Umstand stellt GO! Express & Logistics mit der neuen Kampagne "Beyond The Box" bewusst auf den Kopf. Im Rahmen einer Vernissage in Hamburg wurde die Kampagne erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und es wurde ein ungewöhnlicher Blick auf eine Branche eröffnet, die für das tägliche Leben unverzichtbar ist, aber selten im Mittelpunkt steht.

Mit Beyond The Box verfolgt GO! das Ziel, mit neuen Perspektiven auf Logistik das Image der Branche in das rechte Licht zu rücken. Im Fokus stehen nicht nur Transporte und Prozesse, sondern vor allem die Menschen, die Ideen und die Leistungen hinter dem Sichtbaren. Die Kampagne gibt Einblicke hinter die Kulissen einer Branche, deren Arbeit oft im Verborgenen bleibt, und macht ihre Komplexität, Präzision und Bedeutung auf neue Weise erlebbar.

"Mit 'Beyond The Box' wollen wir sichtbar machen, was sonst unsichtbar bleibt. Das Zusammenspiel, die Komplexität - und vor allem die Menschen dahinter. Denn sie sorgen mit Engagement, Verlässlichkeit und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, für stabile Lieferketten. Oft dann, wenn andere längst nicht mehr oder noch nicht arbeiten", sagt Martina Baerecke, Geschäftsführung von GO! Express & Logistics.

Kunst von Sophie Herken als neue Perspektive auf Logistik

Im Zentrum der Kampagne stehen drei Themen, die unterschiedliche Facetten der Logistik interpretieren.

The Big Flow

Mit "The Big Flow" wird die außergewöhnliche Qualität und Präzision von GO! sichtbar gemacht. Die Installation besteht aus mehr als 7.000 einzelnen Vasen mit einer Größe von jeweils zwei Zentimetern. Lediglich eine davon ist beschädigt - eine künstlerische Übersetzung der branchenführenden Schadensquote von nur 0,014 Prozent.

Papp-Art

Die Werkreihe "Papp-Art" erhebt Kartonagen zum künstlerischen Medium. Aus einem alltäglichen Symbol der Logistik entstehen Werke, die die Vielseitigkeit und Kreativität logistischer Dienstleistungen sichtbar machen. Der Karton wird dabei zur Bühne für Geschichten, Ideen und Perspektiven.

Die Roadshow

Im Rahmen einer Roadshow werden GO! Fahrzeuge selbst zu beweglichen Kunstobjekten. Mit aufmerksamkeitsstarken Motiven bringen sie die Botschaft von Beyond The Box in den öffentlichen Raum und schaffen Begegnungen mit Logistik außerhalb ihres gewohnten Kontextes.

Logistik neu denken

Mit der Verbindung von Kunst und Logistik betritt GO! bewusst Neuland, um einen neuen und wertschätzenden Blick auf die Branche zu ermöglichen - weg von gängigen Klischees, hin zu den Menschen, der Verantwortung und der Leistungsfähigkeit, die moderne Logistik täglich erfordert.

Erfolgreicher Auftakt in Hamburg

Zur Vernissage in der Elbschmiede in Hamburg kamen über 70 Gäste aus Wirtschaft, Medien und dem GO! Netzwerk zusammen. Die ausgestellten Werke stießen auf großes Interesse und regten zahlreiche Gespräche über die Rolle und Wahrnehmung von Logistik in Gesellschaft und Wirtschaft an.

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