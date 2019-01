sporttotal.tv: Entwicklungspartnerschaft mit Google Cloud

Köln (ots) - Die Sport-Streaming-Plattform sporttotal.tv, eine Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, schließt einen Kooperationsvertrag mit Google Cloud, um das Berliner Development Lab von sporttotal.tv in den Bereichen Artificial Intelligence und Machine Learning zu stärken und Entwicklungen in diesem Bereich zu beschleunigen. Im Schwerpunkt geht es bei dieser Kooperation um die Entwicklung von Videoanalyse-Software, die aus dem Bildmaterial Daten von Spielen extrahiert und analysiert.

Neue Tools schon im April 2019

"Aus den vorhandenen Bilddaten der jeweiligen Sportarten werden wir auswertbare Daten generieren. So wird es ein Einfaches sein, automatisiert Highlights oder gelbe Karten zu identifizieren wie auch einzelne Spielzüge oder das Spielverhalten von einzelnen Spielern zu analysieren", so Kasar Masood, Senior Vice President und Leiter des Berliner Development Labs der sporttotal.tv gmbh. Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG: "Durch diese neuartige Analyse von Daten sind wir in der Lage, Scoutingprofile zu erstellen und Scouts eine neue Plattform zur Gewinnung von Nachwuchsspielern anzubieten. Hierbei hilft es uns natürlich erheblich, dass wir bereits heute auf die Streamings aus über 5.600 Spiele zurückgreifen können." Die sporttotal.tv hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bereits im April 2019 soll diese Lösung, die auf neuster Soft- und Hardwaretechnologie basiert, verfügbar sein.

Erhebliche Synergien in der Vermarktung

Neben der rein technischen Umsetzung (unter Anwendung von Artificial Intelligence und Machine Learning) und der Verwendung der Google Cloud hat die Partnerschaft auch im Bereich Reichweite und Vermarktung erhebliche Synergien: "Die Kooperation mit Google Cloud bietet weitere innovative Möglichkeiten, die Bekanntheit unserer Plattform und der digitalen Produkte weiter zu steigern und erhebliche zusätzliche Reichweiten zu erzielen," ergänzt Caroline Päffgen, Head of Product & Business Development.

Über sporttotal.tv:

Die sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG. Gemeinsam mit den Regional- und Landesverbänden im Fußball stattet sie Vereine in Deutschland von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer speziellen Technologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität und vollautomatisch zu übertragen. Auch andere Sportarten wie Volleyball, Hockey und Eishockey nutzen mittlerweile die Technologie. Der Zuschauer kann z.B. über die App (kostenlos im Store) selbst Regie führen und die Perspektive bestimmen. sporttotal.tv kooperiert mit dem reichweitenstärksten Amateurfußballportal FUSSBALL.DE, das vom DFB und seinen Landesverbänden betrieben wird. Die Nutzung des Angebots ist kostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse. Mittlerweile hat sporttotal.tv über 450 Kamerasysteme bei Vereinen aus 24 Verbänden installiert und über 5.600 Spiele gestreamt. In der Rückrunde der Saison 2016/17 startete das Projekt mit einer Pilotphase in Bayern und Niedersachsen. Am Spielfeld ist eine einzigartige und vollautomatisierte 180-Grad-Kamera-Technologie installiert. Als Gründungspartner unterstützen Allianz Deutschland AG sowie Telekom Deutschland die sporttotal.tv gmbh. BILD ist Medienpartner und hat seit der Rückrunde der Saison 2016/2017 eine wöchentliche Highlight-Show zu den von sporttotal.tv aufbereiteten Spielen im Programm. Zusätzlich ist Hyundai exklusiver Automobilpartner und mit Formaten wie dem "Hyundai - Amator des Monats" vertreten. Seit Oktober 2018 überträgt sporttotal.tv zudem Spiele aus den Volleyball-Bundesligen der Frauen und Herren.

